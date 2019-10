Sara Danius är död: ”Hennes mod att stå upp och stå pall skriver in henne i historieböckerna”

Danius avled natten till lördagen efter en lång tids sjukdom, omgiven av sin familj.

"Familjen sörjer djupt hennes bortgång och ser tillbaka på hennes liv med stor tacksamhet, stolthet och glädje", skriver familjen i ett uttalande till TT.

Sara Danius var professor i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet, men också ledamot i Svenska Akademien och dess ständiga sekreterare 2015-2018. Hon satt på stol nummer sju, den som en gång tillhörde Selma Lagerlöf, Akademiens första kvinnliga ledamot. På dagen 100 år efter att Lagerlöf höll sitt inträdestal tillkännagav Akademien att Danius, som första kvinna, skulle bli dess ständiga sekreterare.

Mats Malm, Svenska Akademiens ständige sekreterare, sörjer sin tidigare kollega efter beskedet om hennes död.

– Det är förfärligt tråkigt. Vi var kollegor, och arbetade mycket parallellt egentligen. Jag kommer minnas henne som en fantastisk forskare och inte minst stilist. Jag har alltid haft väldigt goda kontakter med henne. Hon var en kraftfull person som kommer att lämna en stor lucka efter sig, säger Malm till TT.

I samband med stormarna kring Akademien blev hon också för många en feministisk ikon, vilket märktes inte minst vid den så kallade knytblusmanifestationen utanför Börshuset i Gamla stan i Stockholm i april 2018.

Författaren och den före detta akademiledamoten Sara Stridsberg sörjer sin tidigare kollega.

– Hon lämnar ett gigantiskt hål i världen. Jag är så ledsen för att hon förlorar sitt liv och för att världen förlorar henne. Det är en sorg, säger hon.

2014 fick Sara Danius diagnosen bröstcancer första gången, något hon pratade om i sitt program i "Vinter i P1".

– Jag blev förtvivlad. Det första jag tänkte var att jag inte skulle få se min son växa upp, tankar som gjorde fasansfullt ont, sade hon i programmet om sjukdomsbeskedet.

Danius återkom till jobbet som ledamot, men avgick i spåren av Akademikrisen från posten som Akademiens ständiga sekreterare den 12 april 2018.

– Jag lämnar Akademien som ständig sekreterare. Det var Akademiens vilja att jag skulle lämna och därmed beslöt jag mig också för att lämna min stol nummer sju, sade hon inför det samlade pressuppbådet utanför Börshuset.

Hon lämnade dock inte arbetet helt förrän i februari 2019. Ett par månader dessförinnan, i december 2018, lämnade hon återbud till sin medverkan i "Vinter i P1" på grund av sjukdom.

Kondoleanserna strömmar in på Twitter från olika håll.

"Det är först och främst en fruktansvärd förlust för hennes familj. Alla tankar går nu till dem", skriver Dagens Nyheters kulturchef Björn Wiman.

"Vi kommer minnas dig. Din integritet. Ditt mod." skriver journalisten Alexandra Pascalidou.

Centerledaren Annie Lööf skriver: "Sara Danius betydelse för att lyfta jämställdhet – med eller utan knytblus – och hennes mod att stå upp och stå pall skriver in henne i historieböckerna."

"Med Sara Danius förlorar Sverige en av sina finaste humanister. Hon var i alla avseenden lysande. Nu blir det gråare i Sverige.", skriver idéhistorikern Sven-Eric Liedman.

Fakta: Sara Danius

Född 6 april 1962.

Uppvuxen i Täby, Skåne, Egypten och Stockholm. I Vuxen ålder bodde hon tio år i USA och ett år i England.

Sara Danius var essäist litteraturkritiker och professor först i estetik vid Södertörns högskola och sedan 2013 professor i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet. Sara Danius forskningsområde var förhållandet mellan litteratur och samhälle under den moderna romanens historia. Detta framkommer i studien "The senses of modernism" liksom i verken "Prousts motor" (2002) och "Näsa för nyheter: Essä om James Joyce" (2008).

Efter att hon blev invald i Svenska Akademien 2013 gav hon ut essäsamlingen "Husmoderns död och andra texter" samt "Om Bob Dylan". Valdes till "Årets kvinna" av Expressen 2015 och "Årets förebild" 2018 av näterket Klara K.

Sara Danius var även basketspelare på elitnivå och certifierad croupier.

Var ledamot i Svenska Akademien 2013–2019 och dess ständiga sekreterare från 2015 till sin avgång.