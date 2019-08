Saltvattenintrång i brunnarna ett ökande problem: ”Ansvaret ligger på brunnsägaren”

Anmäl text- och faktafel

Grundvattennivån ligger just nu under eller mycket under genomsnittet enligt Statens Geologiska Undersökning (SGU). Eftersom de grävda brunnarna ofta hämtar sitt vatten från små vattenmagasin riskerar vattennivån i brunnarna att sjunka under torrperioder. Då kan det också hända att saltvatten tränger in.

Utvecklingscentrum för Vatten (UCV) på Campus Roslagen tar egna saltprover och erbjuder dessutom rådgivning till enskilda brunnsägare vars prover de sedan analyserar. UCV ser nu att fler brunnar i Norrtäljeområdet drabbats av saltvatteninträngning.

Saltvattnet tränger bland annat in från havet, därför är det ofta kustområdena som drabbas. Att det händer en viss brunn beror på flera orsaker. Dels kan man ha borrat för djupt och dels ligger brunnarna för tätt. Men det beror också på att den enskilde brunnsägaren överanvänder sitt vatten.

Enligt Amelia Morey Strömberg, verksamhetsansvarig på UCV verkar det som det har skett en ökning från förra året.

– Det är en känsla jag har men inget jag kan bevisa. Men jag kan se en ökande trend. Ju fler som etablerar sig på en plats, desto fler får problem, säger hon.

Saltvatteninträngningen har skett överallt i kommunen.

– Men främst är det brunnar på öarna som drabbats, säger Amelia Morey Strömberg.

Kommunikationschef Lars Lindberger berättar att Norrtälje kommun informerat om att grundvattennivån är låg och att brunnsägarna bör vara försiktiga.

– Men ansvaret ligger på den enskilde brunnsägaren. Kommunen har bara insyn i hur det ligger till med en enskild brunn när brunnsägaren söker bygglov, då måste nämligen ett saltprov lämnas in, säger han.