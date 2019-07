Så påverkas trafiken av storbranden

Anmäl text- och faktafel

Med anledning av branden skickades tidigare i dag ett VMA ut i Norrtälje, och avspärrningar sattes upp kring området. Avspärrningarna påverkar enligt polisens facebooksida trafiken i området.

Polisen i Norrtälje/Hallstavik/Rimbo skriver på facebook att avspärrningarna sträcker sig runt den nedbrunna butiken och parkeringen utanför. Även Vätövägen är avspärrad från den norra rondellen till korsningen mot Baldersgatan.

Trafikanter hänvisas enligt polisen till att köra in via Knutby torg via Baldersgatan om de vill besöka öppna butiker. Flera butiker har dock stängt på grund av branden.

Avspärrningarna kan komma att ändras under dagen.