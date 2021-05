Så mycket bidrar Norrtäljeborna med i biobränsle – 14 varv runt jorden i biogasbuss

För lite drygt två år sen började man samla in matavfall i Norrtälje för att göra det till biogas. Under 2020 samlade Norrtäljeborna in totalt 2509 ton matavfall, vilket skulle räcka till att åka biogasbuss 14 varv runt jorden eller tur och retur från Norrtälje till Barcelona 118 gånger.