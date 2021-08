Så har pandemin påverkat inbrotten i Roslagen – polisen: ”Våga sticka ut näsan”

Under perioden januari till juli i år har 40 bostadsinbrott eller försök till inbrott anmälts i Norrtälje kommun, vilket är en minskning med 15 stycken jämfört med motsvarande period förra året. Det visar statistik från polisen. Vad beror minskningen på?

– Pandemin!

Svaret kommer blixtsnabbt från kommunpolisen Carola Wiklund, som förklarar att det hänger ihop med att folk har haft andra rutiner.

– Folk har varit hemma i sina bostäder och det har avskräckt inbrottstjuvarna. Det har också att göra med att gränserna har varit stängda och därför har internationella stöldligor – som står bakom en stor del av inbrotten – inte kunnat agera lika fritt, säger hon.

Förutom stöldligor står också missbrukare bakom en del inbrott. I år har framför allt ensligt belägna hus på landet drabbats, bland annat i Håtö, Östernäs, Åkerö och Lågarö. Oavsett vilka områden tjuvarna valt har tillvägagångssättet varit detsamma. De har brutit sig in genom ett fönster eller en altandörr på baksidan av huset.

– Tjuvarna är ute efter kontanter, smycken och elektronik.

Fritidshusinbrotten har däremot ökat under samma period, från 76 till 96 stycken. Under hela förra året skedde 163 sådana inbrott. Vad ökningen beror på är svårare att svara på. Enligt Wiklund har flera av inbrotten varit att någon har öppnat ett fönster, men inte gått in i huset.

– När det kommer till fritidshus är tjuven ute efter bland annat verktyg och båttillbehör, säger hon.

För att minska risken för inbrott kan du vidta flera åtgärder. Gör det svårare för tjuven att hålla sig gömd för grannar och förbipasserande, till exempel belysning med rörelsedetektorer. Se till att du har bra lås, även på källar- och altandörren. Lås in dina värdesaker och försök att få bostaden att verka bebodd. Den absolut bästa metoden är så kallad grannsamverkan.

– Engagera varandra och våga sticka ut näsan om du ser okända personer i bostadsområdet. Fråga vad du kan hjälpa dem med. Att de känner sig iakttagna kan göra att de lämnar området, säger Carola Wiklund.

Vad ska man tänka på nu under semestertider?

– Vi är duktiga på att städa innan vi åker iväg och det signalerar att huset är tomt. Så lämna kaffekoppen på köksbordet och ha leksaker framme i trädgården. Det signalerar att någon kan komma hem.

Under sommaren har polisområde södra Roslagen drabbats hårt av bostadsinbrott. Är ni oroliga för att den vågen ska spilla över på Norrtälje kommun?

– Det finns alltid en oro, men hittills har det aldrig skett.