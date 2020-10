Så går det för Idol-Caspar – sjunger Fallin' av Alicia Keys ikväll

Det är dags för den fjärde fredagsfinalen i Idol på TV4. Norrtäljesonen Casper Camitz är fortfarande i allra högsta grad med i leken. Förra veckans framförande av Fleetwod Mac's gamla pärla "Go your own way" imponerade starkt på juryn.

– Det är en resa varenda gång man hör dig sjunga, sade en lyrisk Anders Bagge då.

Klippet är ett av de mest sedda på TV4:s Idolsajt. Tidigare har programmet dragits med diverse restriktioner på grund av coronapandemin men ikväll kommer samtliga deltagare att sjunga live från Idol-scenen, som brukligt är.

Temat för kvällens sändning är Vinnarlåtar, låtar som vunnit pris. Tio deltagare återstår nu. Här kan du se i vilken och vilken låt dina favoriter sjunger.

Paulina Pancenkov Låt: Survivor - Destiny’s Child

Herman Silow Låt: Crazy in love - Beyncé ft. Jay-Z

Niklas Hultberg Låt: We are young - fun. ft. Janelle Monáe

Caspar Camitz Låt: Fallin’ - Alicia Keys

Ella Hedström Låt: bad guy - Billie Eilish

Nadja Holm Låt: Finesse (remix) - Bruno Mars, Cardi B

Mattias Nederman Låt: Stay with me - Sam Smith

Simon Karlsson Låt: When you were young - The Killers

Nova Luther Låt: Dancing on my own - Robyn (Patrik Berger mashup)

Affe Hagström Låt: (Sittin’ on) the dock of the bay - Otis Redding