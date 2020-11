Så går det för Caspar i Idols semifinal ikväll – följ dramat här

Norrtäljesonen Caspar Camitz är ensam man kvar i tävlingen. Om det är en fördel eller inte återstår att se, men av de 15 säsongerna som hittills sänts i Sverige så har män stått som vinnare elva gånger.

I förra veckans sändning var temat "Kärlek" och Caspar framförde låten "When we were on fire" av James Bay. En låt som han tillägnade alla fans. Han sjöng även Donny Hathaway’s låt ”A song for you”. En låt som han tillägnade sin familj.

"Jag tycker det här var ett väldigt ljuvligt och fint framträdande. Det var väldigt snyggt gjort - kvalité Caspar", sa Nikki Amini från juryn då.

Nu återstår att se om Caspar kan fortsätta att imponera. Här är kvällens idoler och deras låtar:

CASPAR Juryns val: River Deep Mountain High - IKE & Tina Turner Eget val: Bang Bang - Monophonics

NADJA Juryns val: Never Forget You - Zara Larsson, MNEK Eget val: Greedy - Ariana Grande

NOVA Juryns val: Blow Your Mind - Dua Lipa Eget val: Roads - Vargas & Lagola

PAULINA Juryns val: I Am Telling You I'm Not Going - Jennifer Hudson Eget val: Addicted To You - Avicii

