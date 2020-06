S/S Blidösund enda ångfartyget som kör i skärgården i sommar: ”Det känns jätteroligt”

Waxholmsbolaget väljer att inför sommaren dra in turerna för ångbåtarna Storskär och Norrskär. Rederibolaget säger själv att man inte vill uppmana till skärgårdsturism under den pandemi som just nu råder.

Stiftelsen Skärgårdsbåten drar in turerna för Mariefred och Strömma Sverige drar in turerna för Drottningholm.

Det blir konsekvenserna för skärgården med ångbåtsturer som utgår från eller till Stockholm. Ångbåtarna ersätts istället av större båtar.

Men Blidösundsbolaget går emot trenden och kommer köra under sommaren i Roslagen fredag, lördag och söndag med ångfartyget Blidösund, som byggdes 1910-11.

– Vi tycker det är viktigt att hålla igång trafiken med fartyget, säger befälhavaren Philip Ronne, som bor på Yxlan.

Han berättar att turerna i skärgården gjorts möjliga för att Vänföreningen Blidösund bidragit med pengar, vilket gör att man har råd att köra i norra delen av skärgården.

– Det är otroligt roligt att rederiet vågar göra det här, säger Pilip Ronne.

Alla restriktioner med anledning av coronaviruset gäller på fartyget. Blidösund, som normalt tar över 200 passagerare, kommer bara att ta emot 100 passagerare under skärgårdsturerna.

Personalen ombord ska se till att det inte uppstår köer, och all personal har fått instruktioner om att desinficera och torka rent på fartyget.

Några musikkryssningar blir inte av i år på grund av coronaviruset, men det bli ändå resor till ytterskärgården och turer till Saltkråkan.

För att kunna åka med Blidösund krävs det att man förbokar och reserverar platser.

– Det är för att många kommer semestra hemma i sommar, säger Philip Ronne.

Han tror att fartygets turer kommer locka många att vilja åka med.

– Det känns väldigt kul att vi kan hålla igång fartyget och vi vet att många tycker det är viktigt att Blidösund finns, säger Philip Ronne.

Fartyget gör sex utskärsturer under sommaren: Håkansskär, Lilla Nassa, Rödlöga ostmarknad, Söderarm (två turer) och Björkskär. Dessutom kör fartyget på Blidösundsdagen.

Söndagar körs till Norröra (Saltkråkan) med Michael Blum som guide.