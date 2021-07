Rospiggarnas Sayfutdinov tvåa i säsongspremiären av GP-serien

Under början av juli kunde Sporten avslöja att Rospiggarna plockade in ryske världsåkaren Emil Sayfutdinov. I helgen var det dags för säsongspremiären i Gran Prix-serien, med dubbelrace i Tjeckien och under fredagen stod Sayfutdinov för imponerande körning.

I sitt första heat plockade 31-åringen en andraplats före polacken Maciej Janowski för att sedan köra hem trepoängare och segern i sitt andra heat.

Sayfutdinov imponerade även i den tredje och fjärde heatet och stod som ensam ledare med nio poäng inför det femte och avslutande heatet. Och även där plockade 31-åringen en trepoängare och vann därmed grupptävlingen.

I semifinalen fick Sayfutdinov till en vass första sväng och kunde därmed ta täten, strax före Fredrik Lindgren. Svensken utmanade flera gånger om men Sayfutdinov kunde hålla ledningen hela vägen till mål och fick därmed återigen välja startspår först inför finalheatet – röd och längst in.

Finalheatet i säsongspremiären av GP-serien bestod Tai Woffinden, Fredrik Lindgren, Maciej Janowski och Emil Sayfutdinov där svensken Fredrik till slut fick stå över finalen efter att ha gått i tejpen.

I omstarten fick Sayfutdinov återigen en fin start men Janowski körde ikapp och kunde gå i mål 33 hundradelar före ryssen.

En fin start för Rospiggarnas Sayfutdinov som inleder GP-serien med 18 poäng.