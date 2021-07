Rospiggarna tillbaka på vinnarspåret

I matchen blev det rockader för båda lagen. Både hemmalaget och gästerna tvingades till att köra matchen med Riders Replacement. För Rospiggarna försvann Kim Nilsson som behövde ge sig iväg till BB. I Piraterna var det Peter Kildemand som inte var tillgänglig.

Detta att satte sina spår. Piraterna fick i två av de första tre heaten endast ställa upp med en man. Ena gången till följd av en krasch, när Rasmus Broberg for in i väggen, och andra på grund av att Tomas H Jonasson gått i tejpen. För Rospiggarna var detta givetvis förmånligt och under ett av dessa heaten kasserade man in kvällens första femetta.

Det var en jämn kamp mellan lagen efter första salddpausen. Båda lagen såg till att ha alla åkare med i heaten och således lyckades de plocka poäng. Men i heat 6 kunde Rospiggarna gör ett ryck i poängställningen. Det var fint samarbete mellan Timo Lahti och Patryk Dudek, som kontrollerade heatet från start och säkrade kvällens andra femetta. Ställningen var då 22–14 i hemmalagets favör.

I det sjunde heatet var det dags igen för gästerna att endast köra med en man. Detta på grund av att Piraternas Tomas H Jonasson blivit utesluten efter att två gånger varit för het i starten och kört i tejpen. Då fick Oskar Fajfer ensam kämpa mot Daniel Henderson och Adrian Miedzinski. De båda Rospiggarna lämnade Oskar Fajfer i dammet och kunde säkra ännu en femetta för de rödvita. Piraterna kämpade på och försökte med en toppning i heat 9, men någon femetta kunde inte gästerna kriga fram. Matchen gick till långpaus efter det nionde heatet med tio poängsledning, då ställningen var 32–22.

Piraterna lyckades svara upp i heat 10 och plockade sin första femetta. Det skedde genom Jakub Jamrog och Jonas Seifert som körde mot en ensam Jonas Knudsen. Daniel Henderson hade utgått efter krasch i första försöket av heat 10. Det var en del krascher under kvällens match men förarna reste sig snabbt efter varje. Dock så kom det en rejäl krasch i heat 11 när Tomas H Jonasson gick omkull i sista kurvan och hamnade under det vadderade staketet. Heatet frös och Rospiggarna kasserade in ännu en femetta.

Inför nomineringsheaten så ledde Rospiggarna fortfarande med tio poäng, med det blev en nagelbitare mot slutet. Piraterna toppade i varje nomineringsheat och kom ruskigt nära. Matchen slutade 45–44.

MATCHFAKTA

Bauhausligan, omgång 9:

Rospiggarna–Piraterna 45–44

Rospiggarna: Timo Lahti 14, Daniel Henderson 11,Adrian Miedzsinski 10, Patryk Dudek 7, Jonas Knudsen 3.

Piraterna: Jakub Jamrog 14, Oskar Fajfer 13, Jonas Seifert 13, Tomas H Jonasson 2, Rasmus Broberg 2.

Publik: 1403

Aktuell tabell hittas här.

Ankare-ligan:

(Delas ut till förarna som presterade bäst i fallande skala där 3 är högst)

3: – Timo Lahti

2: – Daniel Henderson

1: – Patryk Dudek