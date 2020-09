Rospiggarna tappade poäng efter stark upphämtning av Masarna – nu väntar slutspel

Rospiggarna och Masarna är två av seriens positiva överraskningar. När lagen möttes i Avesta i förra veckan vann Masarna med 46–44 efter att ha vänt underläge 41–43 inför det sista heatet.

Inför returen drabbades Masarna av ett sent återbud, då dansken Patrick Hansen meddelade att han inte kunde komma. Det gjorde att Philip Hellström Bängs flyttades upp som tvåa och "sjuan" Alexander Liljekvist fick ta steget upp som sexa.

Masarna imponerade i inledningen och vann de båda första heaten med 4–2. Därefter följde fyra oavgjorda heat. Det dröjde till det sjätte heatet innan en hemmaförare var först över mållinjen. Då fick Rasmus Jensen en bra start och lyckades hålla ledningen in i mål, närmast före Kim Nilsson. Bakom den duon knep Masarnas Alexander Liljekvist något överraskande enpoängaren.

Efter två heatsegrar såg Antonio Lindbäck ut att köra in ännu en trea när han flög i väg från starten i det sjunde heatet. Men Rospiggarnas Timo Lahti ville annat och pressade sig elegant förbi på det sista varvet.

Därefter följde Rasmus Jensen och Kenneth Hansen upp med en femetta, vilket innebar ledning (25–23) för första gången i matchen för Rospiggarna.

Efter ytterligare två oavgjorda heat tog Rospiggarna ännu en femetta och skaffade sig ett grepp om matchen. Inför de tre avslutande nomineringsheaten ledde Rospiggarna med 39–33.

Tomas Jonasson och Kenneth Hansen drygade ut ledningen till 43–35 via en 4-2:a i det 13:e heatet. Det gav Masarna chansen att toppa och det gjorde också dalalaget. In kom Kim Nilsson och i par med Przemyslaw Pawlicki körde han in en femetta, något som gav Masarna poängchans inför det sista heatet vid ställningen 44–40.

Där körde Rospiggarnas Rasmus Jensen och Timo Lahti mot Masarnas Antonio Lindbäck och Kim Nilsson. Lahti var med och stred i ungefär ett varv innan de båda masförarna elegant körde in ännu en femetta fram till slutresultatet 45–45.

Det innebar att Rospiggarna säkrade andraplatsen i tabellen medan Masarna, trots poängen, halkade ned till en femteplats.

Nästa tisdag inleds slutspelet. Rospiggarna får ta sig an Västervik och inleder på bortaplan. För Masarna väntar Vetlanda hemma. Returerna körs på onsdagen.

MATCHFAKTA/ELITSERIEN

Rospiggarna–Masarna 45–45

Poängen, Rospiggarna: Rasmus Jensen 11, Timo Lahti 11, Daniel Bewley 8, Daniel Henderson 5, Tomas Jonasson 7, Kenneth Hansen 3, Emil Millberg 0.

Masarna: Kim Nilsson 17, Antonio Lindbäck 11, Przemyslaw Pawlicki 8, David Bellego 4, Philip Hellström Bängs 3, Alexander Liljekvist 2.

SM-kvartsfinalerna:

Piraterna–Lejonen

Västervik–Rospiggarna

Indianerna–Dackarna

Masarna–Vetlanda