Rospiggarna slog serieledande Dackarna – efter rysaravslutning

Efter förlusten borta mot svårslagna Smederna väntade ytterligare en tuff uppgift för Rospiggarna utan Patryk Dudek, men denna gång på hemmaplan när Dackarna från Målilla gästade Credentia Arena.

Ett tabelltoppande Dackarna som kanske kan den här ovalen bättre än något annat motståndarlag tack vare en viss Mikael Teurnberg vid rodret och ex-förare som Jason Doyle och Rasmus Jensen i startuppställningen.

Och även om Rospiggarna, med Kai Huckenbeck tillbaka i laget, öppnade starkast så skulle det här bli en jämn tillställning.

För direkt efter Rospiggarnas inledande heatseger (4–2) så svarade bortalaget upp med en femetta genom Jason Doyle, som körde riders för sjuke Jacob Thorsell, och Luke Becker, när Timo Lahti tog en poäng och Andrey Kudriashov kammade noll i debutåket.

Följande två heat slutade oavgjort efter en ny trepoängare av Doyle, som trivdes utmärkt på sin gamla hemmabana, och därefter en heatseger av Lahti.

Heat 5 präglades av en hel del stök när först Jensen, som körde riders för Thorsell, blev utesluten för touch the tape, och ersattes av Maksimilian Bogdanowicz. Men även andra försöket stoppades när just inbytte Bogdanowicz varnades för dålig start disciplin samtidigt som Daniel Henderson brakade in i vallen redan i första kurvan. Eskilstunasonen klarade sig dock helskinnad – och som han klev upp på hojen igen.

För heatet väl genomfördes bjöd Henderson på matchens prestation så här långt efter att ha klippt Dackarnas Becker mot slutet av andra varvet och gjort överlägsne Miedzinski sällskap i vad som blev Rospiggarnas första femetta för kvällen. Tack vare heatsegern återtog också hemmalaget ledningen i matchen med 16–14.

I det sjätte heatet drygade Rospiggarna sedan ut ledningen efter att ha vunnit med 4–2 när Huckenbeck och kapten Kim Nilsson hållit Doyle mellan sig.

Teurnbergs gäng svarade dock upp och gav sig inte i första hand. En ny femetta signerad Jensen och Fredrik Jakobsen gjorde att Dackarna kunde kvittera till 21–21.

Glädjen blev dessvärre kortvarig för bortalaget när Huckenbeck, som hittills gått rent, körde in ytterligare tre poäng samtidigt som Nilsson löste andraplatsen och Rospiggarnas andra femetta för kvällen var ett faktum. Av bara farten löste Lahti och Kudriashov 4–2 i heat 9 och inför den längre sladdpausen kunde Peter Janssons mannar gå till ledning med 30–24.

En sexpoängsledning som skulle visa sig bli viktig – för direkt i heat 10 vann Dackarna med 5–1 och kapade ledningen till endast två poäng. I det elfte blev sedan Bogdanowicz utesluten, vilket gjorde att Dackarna fick genomföra loppet med en förare. Dessvärre för Rospiggarnas del var denna förare Doyle – och trots att hemmalaget länge hade femettan i ryggsäcken, så tryckte sig Doyle förbi Henderson på sista varvet och ordnade 4–2.

I det sista ordinarie heatet tog Rospiggarna kvällens tredje femetta när Huckenbeck och Lahti ledde från start till mål, vilket innebar ledning med 40–32.

I första nomineringsheatet ställdes Nilsson och Kudriashov mot Jensen och intoppade Doyle – ett drag av Teurnberg som skulle visa sig lyckosamt när Dackarna tog en ny femetta.

I näst sista heatet ordnade Miedzinski oavgjort och Rospiggarna kunde behålla ledningen med 43–41 inför det sista och avgörande heatet.

Där blev Doyle för het på gröten, åkte på sin andra tillsägelse för kvällen efter en dålig startdisciplin och blev utesluten – vilket innebar att Dackarna fick slutföra matchen med en förare och därmed var matchen också avgjord. Heatet vann Rospiggarna med 5–1 och matchen slutade 48–42.

Segern var Rospiggarnas andra för säsongen.

MATCHFAKTA

Speedway, Bauhausligan, omgång 4

Rospiggarna–Dackarna 48–42

Rospiggarna: Kai Huckenbeck 15, Timo Lahti 11, Adrian Miedzinski 11, Kim Nilsson 6, Daniel Henderson 4, Adrian Kudriashov 1, Erik Gheorge 0.

Dackarna: Jason Doyle 14, Rasmus Jensen 13, Frederik Jakobsen 8, Luke Becker 7, Avon van Dyck 0, Maksimilian Bogdanowicz 0.

Publik: 500 personer på Credentia Arena.

Aktuell tabell hittar du här.

Ankare-ligan:

(Delas ut till förarna som presterade bäst i fallande skala där 3 är högst)

3: Kai Huckenbeck

2: Timo Lahti

1: Adrian Miedzinski