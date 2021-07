Rospiggarna segrade - efter tre raka förluster ”Fruktansvärt skönt”

Inför matchen var det mycket rockader i Rospiggarna. Dagen innan matchen så ersattes Andrey Kudriashov med Artur Mroczka. På självaste matchdagen ersattes Artur Mroczka med Jonas Knudsen. På matchdagen försvann också Kim Nilsson som fick rusa till BB för att välkomna tillskott i familjen.

– Det är torsdagsmatcher. Det har vi vetat om hela tiden så det kan vi inte säga någonting om. Vi har byggt ett lag efter det. Sen flyttas det matcher i Polen, det är lag som hoppar av serien i Polen och det är lag som hoppar på serien igen. Imorgon har vi tre förare som kör utanför Munchen, de är då 19 timmar bort. Sedan har vi Emil på ett annat ställe. Då räcker inte den här truppen med nio förare. BB har jag förståelse för, det kan vi inte göra mycket åt. Vi måste ta oss igenom de här torsdagsmatcherna och se vad vi kan hitta på som är bättre, säger Peter Jansson.

Piraterna tvingades också till rockad innan match, när Peter Kildemand inte kunde komma till start. Lagen genomförde således matchen med fem förare vardera.

I själva matchen så kopplade Rospiggarna tidigt greppet om matchen. Redan i matchens tredje heat som kom kvällens första femetta. I heat 6 så körde hemmalaget in sin andra femetta för kvällen och ryckte ifrån i matchen med ställningen 22-14. Vid heat 9 hade ledingen utökats ytterligare och Rospiggarna hade tio poäng upp på Piraterna. Vid det sista av de ordinarie heaten höll sig ledningen och man hade återigen en tio poängsledning, med ställningen 41-31. I nomineringsheaten var Rospiggarna som svagast under kvällen och Piraterna kunde knappa in. Det blev till slut en seger i matchen för Rospiggarna med endast en poäng, efter 15 körda heat så slutade matchen 45-44.

– Vi börjar återigen bra och har kontroll på matchen, men sen så tappar vi av någon anledning på slutet. Det känner jag är oroväckande, att vi inte håller hela vägen in. Det är som att man slappnar av, även om vi manar på hela tiden. Nu vann vi, men det måste vi fundera på. Men två viktiga lagpoäng och det är bra, säger Peter Jansson.

Daniel Henderson gjorde en av sina bättre framträdanden den här säsongen. Det var något av en islossning när han visade på storformen från förra året och plockade trepoängare i två heat under kvällen.

– För min egna del så är jag supernöjd med min egna insats. Jag har haft det lite tungt ett tag. Formen har inte varit där jag velat. Idag satt det där igen och det var fruktansvärt skönt för mig. Jag hade en fruktansvärt bra säsong förra året och det är klart att man vill leva upp till det resultatet även i år. Det blir svårt eftersom jag verkligen var på topp då, att komma tillbaka till den nivå. Man vill mycket och så går det inte vägen, man måste ner i källaren och vända innan man kommer uppåt igen. Idag var en sån tävling när allt stämde och det var så jäkla skönt, säger Daniel Henderson.

Hur viktigt var den här segern?

– Ett lag behöver vinna för att få självförtroende. Det här var väldig viktigt för oss, att vi inte gick härifrån och hade förlorat matchen. Det var ett tungt avbräck med Kim som var tvungen att åka till BB med frugan. Jag tycker vi räddar upp situationen bra ändå, såklart väldigt snöpligt att vi tappar nio poäng på slutet. Vi vinner ändå matchen och det är jävligt bra, säger Daniel Henderson.

Vad blir viktigt framöver?

– Vi vill till slutspel och då måste vi fortsätta vinna våra hemmamatcher. Nästa vecka har vi Vetlanda och det är en ännu tuffare uppgift men då har vi förmodligen Kim tillbaka. Laget kommer garanterat vara mer taggade inför ett sånt möte, säger Daniel Henderson.

MATCHFAKTA

Bauhausligan, omgång 9:

Rospiggarna–Piraterna 45–44

Rospiggarna: Timo Lahti 14, Daniel Henderson 11,Adrian Miedzsinski 10, Patryk Dudek 7, Jonas Knudsen 3.

Piraterna: Jakub Jamrog 14, Oskar Fajfer 13, Jonas Seifert 13, Tomas H Jonasson 2, Rasmus Broberg 2.

Publik: 1403

Aktuell tabell hittas här.

Ankare-ligan:

(Delas ut till förarna som presterade bäst i fallande skala där 3 är högst)

3: – Timo Lahti

2: – Daniel Henderson

1: – Patryk Dudek