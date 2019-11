Roslagsmjölk fyller tre år och går bättre än någonsin – delägaren Emma: "Vi är jättelyckliga över det"

– Ja där var det skönt att bli kliad, konstaterar Emma Igelström och klappar om en kalv med båda händerna. Den buffar snällt tillbaka och söker hennes fingrar med sin blå tunga.

Emma började som anställd på Hilariusgården på Väddö, men i samma veva som Roslagsmjölk bildades 2016 gick hon in som delägare. Nu äger hon och Fredrik Reinsson gården tillsammans.

På lördag den 16:e november firar Roslagsmjölk tre år. Förutom att producera själva mjölken tar de hand om hela produktionsledet, från gård till butikshyllan, via mejeriet på Åland.

Idag går det bra för bolaget, men vägen hit har varit ojämn. Efter en stark start fick de det kämpigt ekonomiskt och var en hårsmån från att lägga ner. Roslagsmjölk tog till och med ett styrelsebeslut om saken våren 2018.

– Det var inte kul så klart, men det var samtidigt inte så mycket att fundera över - vi gick back, säger Fredrik.

Nu blev det inte så ändå. Bönderna inom Roslagsmjölk har splitavtal med Arla som innebär att de skickar hälften av mjölken till Arla. När de våren 2018 hörde av sig till mjölkjätten för att lägga om och skicka all mjölk till dem fick Roslagsmjölksbönderna besked om att de skulle bli tvungna att vänta fyra månader.

– Under tiden ville vi inte hälla ut mjölken i avloppet, så vi fortsatte att sälja den, säger Emma.

Under de fyra månaderna hann det svåra läget ändra sig. Sedan april i år har en annan viktig pusselbit fallit på plats. Roslagsmjölk har tagit in en säljare, Per Blomlöv.

– Det är egentligen han som sköter företaget, säger Fredrik med ett skratt.

– Vi sköter korna som producerar mjölk, och kan hålla oss till det, tillägger Emma.

– I början satt vi i traktorn och försökte förhandla och sköta affärer och allt det där, men det blir inte riktigt bra när man inte kan fokusera. Så nu har vi en som kan fokusera, säger Fredrik.

Fokuset verkar ha gett resultat. Tillsammans med ny förpackning med skruvkork, nya produkter och mer närvaro på sociala medier har Per Blomlöv underlättat för Roslagsmjölk att ta plats i butikerna.

– Vi har en stark tillväxt nu. Sedan 27 veckor har vi ökat försäljningen jämfört med motsvarande period förra året - den här veckan har vi ökat med nästan 50 procent jämfört med "samma" vecka förra året, säger Per Blomlöv.

– Det känns ju helt fantastiskt, vi är jättelyckliga över det, säger Emma och tillägger att framgången till stor del kan tillägnas kunderna som frågar efter Roslagsmjölk hos sina butiker.

Nere bland kalvarna ligger de flesta djuren ned och smackar förnöjt. Hade vi kommit in någon timme senare hade de råmat för att påminna om att det är dags för mat, men nu staplar bara någon fram av nyfikenhet och klipper med ögonfransarna.

Om fem år har de vuxit till sig och producerar mjölk. Vid det laget hoppas Emma och Fredrik att de har fler produkter, fler smaker på yoghurten och kanske laktosfri mjölk. De hoppas också att Roslagsmjölksbönderna inte har splitavtal med Arla längre, utan står helt på egna ben.