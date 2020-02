Roslagsklubbarnas silly season 2020 – med senaste nytt: Publikfavorit tillbaka i Riala

Rimbo IF (division 1 norra Svealand)

In: Agnes Lundberg Vesterlund (BKV Norrtälje)

Ut: Julia Blomström (slutar), Sarah Lindberg (slutar), Emilia Törnqvist (slutar), Johanna Möller (BKV Norrtälje)

Tränare: Niclas Hedström, från seriekonkurrenten Gamla Upsala SK, är ny tränare för division 1-klubben efter att Harald "Hacke" Luther lämnat skeppet efter tre säsonger.

BKV Norrtälje (division 3 norra Svealand)

In: Milton Olsson (Roslagsbro IF)

Ut: Oskar Kiianlinna (IFK Österåker), Gabriel Fromell-Norberg (ny klubb ej klar), Frederic Kayembe (ny klubb ej klar)

Tränare: Peter Hautalahti kör på tillsammans med Peter Johansson.

Rimbo IF (division 4 Uppland)

In: Ismet Logo (Edsbro IF), Sheriff Jobe (Edsbro IF), Engin Kaya (Edsbro IF).

Ut: Emanuel Kjellström (Roslagsbro IF), Robert De Souza Maximiano (Provtränar med Roslagsbro IF).

Tränare: Ahmad Yousef kliver in som huvudtränare efter att Leif Alfredsson valt att tacka för sig. Yousef kommer att ha Fredrik Gillsberg och Tobias Simonen till sin hjälp i RIF:s ledarstab.

Rådmansö SK (division 4 Uppland)

In: Rasmus Lindberg (Roslagsbro IF)

Ut:

Tränare: Johan Hultström är tillbaka på tränarposten i RSK. Anders Hellberg fortsätter som assisterande och dessutom blir så väl Kalle Gäfvert som Mikael Douhan hjälptränare.

Häverödals SK (division 4 Uppland)

In: Annie Perås (Falu FK), Sara Sandgren (Roslagsbro IF)

Ut: Ulrika Landqvist (BKV Norrtälje)

Tränare: Anders Bergström och Jimmy Lindkvist trummar på och går in på fjärde året vid rodret. Nu väntar dessutom division 4-spel för HSK.

Riala GoIF (division 5 södra Uppland)

In: William Larsson (Roslagsbro IF), Valentin Ponce (IFK Österåker)

Ut: Daniel Bengtsberg (slutar)

Tränare: Ozan Yildiz, som spelade som målvakt i Riala mellan 2015 och 2017, blir ny huvudtränare. Därmed ersätter han Stefan Gustavsson, som valde att tacka för sig efter förra året. I ledarstaben ingår även Tommy Sjögrund och Michael Lundberg.

BKV Norrtälje (division 5 östra Uppland)

In: Ulrika Landqvist (Häverödals SK), Linda Karlsson (Brottby SK), Johanna Möller (BKV Norrtälje), Charlie Linusson (Roslagsbro IF)

Ut: Agnes Vesterlund (Rimbo IF) Alma Sarlin (Riala GoIF)

Tränare: Linus Söderberg har slutat som tränare. Nytt namn blir ingen mindre än Roslagsbroprofilen Johanna Boström.

Riala GoIF (division 5 östra Uppland)

In: Alma Sarlin (BKV Norrtälje), Michaela Ekman (har tagit upp fotbollen igen. Spelade i Riala för flera år sen)

Ut: Jenny Wiberg (jobbar i USA och missar säsongen).

Tränare: Tommy Karlsson fortsätter som huvudtränare. Riala har även tagit in Johnny Hakala (tränade Rialas division 8-lag förra säsongen) och Nathalie Sandelin (kommer från Värmland och har varit målvakt i Mallbacken och målvaktstränare i IK Arvika). Karlsson och Hakala delar på huvudtränaransvaret och Sandelin blir målvaktstränare.

Rådmansö SK (division 5 östra Uppland)

In: Moa Petterson (Roslagsbro IF), Fanny Ekbäck (comeback)

Ut:

Tränare: Kevin Edvardsson har hoppat av och ny tränare blir ingen mindre än Arvid Slätis. Läs mer om tränarrekryteringen här.

Edsbro IF (division 6 östra Uppland)

In:

Ut: Ismet Logo (Rimbo IF), Sheriff Jobe (Rimbo IF), Engin Kaya (Rimbo IF), Andreas Mattsson (slutar).

Tränare: Engin Kaya, som var Edsbros tränare under säsongen 2019, har flyttat till Rimbo (som spelare). Därför är José Huaiquio Edsbros tränare tills vidare.

Hallsta IK (division 6 östra Uppland)

In:

Ut: Robin Jonasson (Väddö IF) och Sebbe Kasesalu (Väddö IF)

Tränare: Tommy Gunnarsson är kvar och leder Hallsta på nytt.

Lohärads IF (division 6 östra Uppland)

In: Fem nya spelare har kommit in, bland annat två från Edsbro IF och en från Rådmansö SK. Vill inte gå ut med namn än.

Ut:

Tränare: Labinot Canhasi fortsätter som tränare.

Roslagsbro IF (division 6 östra Uppland)

In: Emanuel Kjellström (Rimbo IF), Mattias Sjöström (Rö IK), Jesper Redig (comeback), Marcus Björklund (comeback), Maximus Parkendal (uppflyttad från U-lag)

Ut: Milton Olsson (BKV Norrtälje), Rasmus Lindberg (Rådmansö SK), Isak Brinkheden (Söderbykarls IF)

Tränare: Tobias Söderman kör på med Teddie Mattsson, Per Gunnarsson och Patrik Dahlgren.

Rö IK (division 6 östra Uppland)

In:

Ut: Mattias Sjöström (Roslagsbro IF)

Tränare: Rö pratar med några namn, men det är inte riktigt klart vem som blir lagets tränare.

Rånäs IF (division 7 södra Uppland)

In: Johannes Fast Örneholm (Rimbo IF), Lucas Wase (BKV Norrtälje)

Ut:

Tränare: Ronny Jansson fortsätter som tränare. Robert Jansson blir målvaktstränare och klubben jobbar på ytterligare namn att stärka upp ledarstaben med.

Grisslehamns SK (division 7 östra Uppland)

In:

Ut: Leo Edblad (Väddö IF)

Tränare: Christoffer Jansson var spelande tränare i fjol. Återstår att se hur laget väljer att göra i år med tränarsysslan, men det lutar åt samma konstellation med honom vid rodret och Ola Lundqvist som lagledare samt Gert Tidlund som allt-i-allo.

IF Ferro (division 7 östra Uppland)

In:

Ut: Niklas Karlsson (Söderbykarls IF).

Tränare: Tony Liljemon fortsätter som tränare.

Väddö IF (division 7 östra Uppland)

In: Robin Jonasson (Hallsta IK), Sebastian Kasesalu (Hallsta IK), Jens Alstermark (comeback), Leo Edblad (Grisslehamns SK) samt hela klubbens P15-lag.

Ut:

Tränare: Emil Jorlin och Rickard Andersson har tagit över huvudansvaret inför omstarten i division 7. Båda har ett förflutet som spelare i klubben.