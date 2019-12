Roslagsbros favorithippie släpper nytt album: ”Det bästa vi har gjort”

Musikern och låtskrivaren Örjan Mäki, Roslagsbro, har spelat i en rad olika konstellationer. 2010 drog han igång det egna bandet Favorite Hippies, som spelar musik med djupa rötter i amerikansk rock, country och blues.

I januari släpper bandet sitt tredje album, med titeln "Northern Skies".

– Det är en väldigt spretig skiva, vi har tagit steget fullt ut åt countryhållet på en del låtar, det är verkligen hard core country. Andra är rockigare, vi har dragit det till sin spets mer uttalat den här gången.

Det är texterna som har fått styra när musiken har vuxit fram. Berättelser om människor och möten, som Örjan Mäki har formulerat.

–Jag skrev en låt om en servitris som jag stötte på i Norrtälje, det såg ut som om hon helst inte ville jobba där. Jag kunde inte få det ur huvudet, jag for hem, sen blev det en låt som heter "Tears in her Tip Jar" (tårar i dricksburken).

– Det var en titel som dök upp. Och det kan ju inte bli annat än en countrylåt.

Titelspåret "Northern Skies" är inspirerat av att en av Örjan Mäkis bonussöner flyttade tillbaka till Kiruna.

– Det är en finstämd, akustisk låt. Jag tyckte att det var en bra titel på låten, så den fick gå som albumtitel, säger han.

Favorite Hippies har funnits i tio år. Hur tycker du att ni har utvecklats?

– Framför allt har vi spelat jättemycket live. Nu har vi fokus på den här skivan, men för det, för två somrar sedan, var vi ute en hel del. Då blev vi som ett riktigt bra liveband, det blir man inte om man inte spelar mycket.

Favorite Hippies har sina rötter i den amerikanska sydstatsrocken. Förebilder? Jo då, de finns och de är välkända.

– Om man lyssnar på den nya skivan hör man vad vi är influerade av. Blues och country, rock'n'roll. Artister som Rolling Stones, Tom Petty, Neil Young, Muddy Water.

Örjan Mäki är gitarrist och har lyssnat mycket på andra gitarrister. Och på blues.

– För mig har det alltid varit blues i grund och botten. Easy to play, hard to feel. Själva bluesen är en enkel musikform i sig, men för att kunna göra det trovärdigt måste man ha lite i bagaget.

Vad är det med den här musikgenren som fångar honom? Örjan Mäki tvekar en stund innan han svarar.

– Svår fråga, men det är nog äktheten i musiken, det är folk som aldrig gjort något annat än spelat musik. Och jag egentligen aldrig lyssnat på något annat.

Ett par timmar senare kommer ett nytt svar på mejl.

"Kunde inte sluta fundera på frågan vad som fängslar med Rootsmusik.... det är ju svänget helt enkelt", skriver Örjan Mäki.

Han kommer från Tornedalen och bor numera i Roslagsbro. Steget från Tornedalen till amerikanska södern kan tyckas långt, men Örjan Mäki ser gemensamma nämnare.

– Det finns en arbetarbakgrund, det gör det ju. Texterna som jag fastnar för handlar om arbetare, enkla människor. Jag tror att jag har skrivit en låt som heter "Simple Man".

"Northern Skies" som släpps den 24 januari är bandets tredje album. Örjan Mäki är nöjd med resultatet.

– Jag måste ju säga att det är det bästa vi har gjort hittills. Det har varit större fokus på själva låtskriveriet och textmässigt utvecklas man hela tiden.

Den nya skivan släpps på vinyl. Favorite Hippies gör själva hela jobbet med produktionen.

– Vi gör det här helt själva, vi har ingen uppbackning av något skivbolag eller bokningsbolag.

Vinylskivan har fått en renässans inom den typ av musik som Favorite Hippies skapar.

– Säljer du skivor på vinyl så är det den här genren. Det är coolt att kunna ha med texterna, folk som köper skivan kan sätta sig i en fåtölj och läsa texterna. Det är i alla fall vad man hoppas på.

Den 24 januari spelar Favorite Hippies i Gustavsberg, dagen efter på Skebopuben.

– Tanken är att försöka komma ut så mycket som möjligt.

Fakta: Favorite Hippies

Örjan Mäki - sång, gitarr

Johan Mäki- gitarr, körsång

Morgan Korsmoe- bas

Zacharias Ahlvik - trummor