Roslagsbro överkörda i premiären – därför är keepern ändå positiv: "Bra uppläxning"

TV: Missade du matchen mellan Roslagsbro och Bälinge? – se den i repris här

Det vankades premiär i division 5 under tisdagskvällen när Roslagsbro IF tog emot Bälinge IF, senast i division 4, på Vårlyckans konstgräsplan. Och det blev en riktigt tuff start på säsongen 2020 för nykomlingarna. Redan efter första halvlek stod det 0–3 till bortalaget, som satte plattan i mattan direkt.

– Ja, lirar Bälinge så här hela året så vinner de enkelt. Hade vi två skott på mål? Ja, det är ju femtio procent som sitter i sådana fall. Nej, det här var dåligt, konstaterar målvakten Melker Olsson.

Som hade att göra längst bak mellan stolparna. Bälinges anfallare, med Ludwig Eriksson och Filip Lundin i spetsen, gjorde livet surt för "Robros" försvar – och om inte Olsson hade stått i vägen hade halvtidsresultatet kunnat vara det dubbla. Keepern radade upp flera högklassiga räddningar som lyckades hålla siffrorna nere.

– Förutom vid första målet så gjorde jag det rätt bra. I andra hände det inte så mycket heller, förutom vid den där inspringningen (1–5-målet som tillskrevs som självmål). Men vid första målet överraskade han (Eriksson) mig helt. Det var ju en passning och jag låg nästan ner innan han slog till bollen. Mest otur, men jag kanske inte ska fuska nästa gång.

Vad kan ni lära er av en sådan här match?

– Det viktigaste är väl att vi inte kan spela som förra året, där vi rullade runt mycket boll. Det straffar sig direkt här om ett lag sätter press som Bälinge gjorde. Nej, det var en bra uppläxning och nu vet vi var vi ligger. Man har ju inte haft en aning, säger han.

Roslagsbro putsade till siffrorna en aning i den andra halvleken och förlorade "bara" med 1–2 då – efter att inhopparen Einar Sköthagen skickat in en distinkt frispark.

Vad gjorde ni bra?

– Defensiva hörnor. Speciellt i första. De hade inte mycket att komma med på defensiva fasta då. Samma sak med inlägg, vi plockade bort det direkt.

I och med 1–5-förlusten står Roslagsbro på noll pinnar inför nästa möte med Vaksala SK 2 om drygt en vecka. Med tanke på att det är en enkelserie återstår endast tio matcher och det gäller att hänga med direkt. Men Olsson är inte orolig.

– Känslan är att vi kommer hänga kvar. Det här var en uppläxning, men vi kommer att vara kvar. Det är många nya och det gäller att vi får in dem på ett bra sätt. Det blir nog mittenskiktet för vår del, om vi inte släpper igenom totalt. Men absolut, torskar man fyra i rad så ligger man risigt till, avslutar keepern.

Matchfakta

Fotboll, division 5 norra Uppland, omgång 1:

Roslagsbro IF–Bälinge IF 1–5 (0–3)

Mål, Roslagsbro: Einar Sköthagen

Mål, Bälinge: Ludwig Eriksson, Filip Lundin, Lukas Lindqvist, Dante Törnqvist, självmål

Aktuell tabell: Hittas här