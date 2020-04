Roslagsbataljonen bygger fältsjukhus: ”Känns surrealistiskt att det kanske kommer sitta sörjande familjer här”

Roslagsbataljonens hemvärnssoldater har stått beredda att rycka in under coronakrisen sedan viruset bröt ut. Under måndagen löste man så av Södertörnsbataljonen i bygget av fältsjukhuset i Älvsjö, Stockholm. – Det känns självklart att göra det man kan för samhället, säger hemvärnssoldaten Mattias Nordgren.