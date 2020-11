Roslagens Lucia 2020 – se firandet digitalt med Norrtelje Tidning

Det traditionella firandet på Stora torget i Norrtälje är inställt till följd av coronapandemin. Istället kommer Roslagens lucia att genomföras digitalt tack vare ett samarbete mellan en rad olika lokala aktörer.

Sound & Vision producerar den aktuella luciasändningen som kommer att bli offentlig på morgonen den 13 december.

Svenska kyrkan, Lions club, Norrtelje Tidning har tillsammans med Roslagens kulturskola i Norrtälje dragit upp planerna för att trots rådande läge säkerställa ett firande - i digital form.

Roslagens lucia är en stark tradition och firandet har anordnats sedan 1948.

Det är nu 72:a året i rad det arrangeras. Sedan fyra år tillbaka är Roslagens kulturskola med i samarbetet.

I år får Roslagsborna ta del en digital luciashow på 20-25 minuter.

– Det ska bli väldigt spännande att se hur stort intresset blir digitalt. Vi tror att det kommer bli väldigt bra det här och en bra upplevelse för tittarna, säger Björn Andersson på Lions.

Vad kan du berätta om historien bakom Roslagens lucia?

– Det är en tradition sedan 1948, då var Lucia väldigt stort, större än idag och det var korteger genom staden. Under senare år har den stora uppvaktningen, firandet, minskat lite grand, men den har varit lika viktig. Vi har bibehållit traditionen genom att besöka mängder av vårdrättningar och i kommunen och det har betytt oerhört mycket för många. Det är väl det absolut tråkigaste med rådande situation att vi inte kan resa runt och glädja alla, säger Björn.

En annan ny detalj för år 2020 är att vårdinrättningar som tidigare fått besök nu kan ta del av tv-programmet av Roslagens lucia, när de vill.

För de som inte kan ta del av sändningen direkt på morgonen den 13 december får ytterligare ett alternativ. USB-minnen kommer att skickas ut till exempelvis vårdboenden i kommunen - så att alla får möjlighet att ta del av luciafirandet.

I samband med Roslagens lucia har det tidigare i år delats ut ett stipendium från Luciafonden för att lyfta föreningars ungdomsverksamhet. Det här återupptas 2021.

– Nu pausar vi år på grund av läget men kommer tillbaka med det här till 2021, säger Björn.

Ester Årman Wallmyr, Roslagens kulturskola:

– Tittarna kommer få ett annorlunda Luciatåg i år. Antalet sökanden har ökat för varje år sedan dess och sångarna utses genom audition, säger hon och fortsätter:

– Tittarna kommer få höra traditionella Luciasånger i ett kortare program där årets uttagna sångare sjungit in sin stämma en och en i Sound and Visions studio. Allting kommer även filmas av Sound and Vision så ni kommer också få se Lucia med följe. Vi hoppas på detta sätt att Roslagens Lucia även i år kan sprida glädje och hopp i en tid då vi verkligen behöver det.

Hur har det varit att jobba med det här projektet som är olikt tidigare i år med tanke på samhällsläget?

– Jag som sångcoach är väldigt stolt över ungdomarnas höga nivå, engagemang och förmåga att vara flexibla i det läget vi befinner oss i. De tar stort eget ansvar genom att repetera in sina sångstämmor hemma och vi ses på digital körövning en gång i veckan. Vanligtvis brukar vi träffas och repetera tillsammans på kulturskolan. Sångarna skickar också sånginspelningar till mig och jag använder att program för att sätta ihop dem så vi kan höra hur det låter när dom sjunger tillsammans. Man får vara lite kreativ i dessa tider, säger Ester.