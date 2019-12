Rimbotalangen om magiska året, framtidsplanerna och kärleken till RIF: "Drömmer om att avgöra VM"

LÄS ÄVEN: Efter två inhopp i allsvenskan – nu skriver Rimbotalangen kontrakt med Sirius: "Är verkligen taggad"

Det är en behaglig vintereftermiddag i slutet av november. Snart är det dags att summera året. Då har Sporten rest till Uppsala för att träffa en av Roslagens idrottare som har utmärkt sig mest under 2019. Joakim Persson har både fått debutera i allsvenskan för Uppsalaklubben IK Sirius och varit med på landslagsläger. Nu berättar 17-åringen från Rimbo om sitt magiska år.

– Det har varit en lärorik säsong. Mycket har hänt på väldigt kort tid. Jag är tacksam till Sirius, som har låtit mig spela mycket och litat på mig. Jag har kanske inte alltid varit i mitt bästa slag, men de har ändå tagit ut mig för att visa att de tror på mig, säger Persson.

Den 19 oktober inträffade händelsen som Persson aldrig kommer att glömma. Efter 83 minuters spel i den allsvenska matchen mellan Östersund och Sirius var det dags för Rimbotalangen att göra entré. Och det var inte något som han hade väntat sig.

– Det gick snabbt från att jag var med i U19 till att få spela i allsvenskan. Jag trodde inte att det var aktuellt, men är verkligen tacksam för chansen.

– Det var första gången jag var med i A-lagets trupp till en allsvensk match. Jag fick reda på att jag skulle vara med dagen innan vi åkte till Östersund, och sen fick jag komma in under matchen. Det gick otroligt fort även där. Oftast får man vänta och sitta några matcher på bänken innan man får hoppa in. Men jag hade bara tränat en vecka med A-laget och fick hoppa in direkt.

Det var ett emotionellt dygn för tonåringen.

– Jag var jättenervös när jag fick veta att jag skulle vara med i truppen, men under matchdagen bara släppte det. När jag fick veta att jag skulle hoppa in hade nerverna försvunnit. Då var jag bara taggad och fokuserad.

Hur tycker du att det gick för dig?

– Jag tycker att det gick ganska bra. Jag fick en frispark med mig direkt när jag kom in och det var skönt. Sen var det häftigt att få spela inför en så engagerad publik. För mig var det riktigt stort.

– Efter den matchen fick jag mersmak. Nu vill jag verkligen lira mer i A-laget.

Den allsvenska debuten var kulmen på ett år där Persson utmärkte sig mer och mer. En annan höjdpunkt var när han var blev uttagen till P17-landslagets läger.

– Jag var med på ett läger nyligen och ett på Bosön i juni. Det var kul att vara med där och självklart spelar jag gärna för våra olika landslag, men det är inget som jag stressar upp mig över. Det enklaste sättet att vara med att göra det bra i klubblaget. Då får man garanterat chansen, berättar Persson.

Och att göra det bra i klubblaget är något som Persson planerar att fortsätta med. Han har höga förhoppningar inför säsongen 2020.

– Jag vill självklart spela så mycket som möjligt. Mitt mål är vara med i A-lagstruppen fler gånger och kanske även att få starta någon match.

– Men jag kommer nog sätta mina exakta mål efter försäsongen. Då vet jag hur jag ligger till jämfört med mina medspelare.

Tonåringen vet vad som kommer att krävas för att nå dit. Hårt jobb och ett starkt fokus på fotbollen. Det arbetet är han beredd att lägga ner.

– Vi är lediga under hela december, men ska förhålla oss till ett gymschema. Sen drar vi igång med träningar i början av januari. Då blir det fullt ös, med mycket fys och tuffa konditionspass. Det kanske inte är det roligaste, man jag känner mig verkligen motiverad att köra hårt under vintern i år med tanke på den säsongen som jag har haft. Det blir en allsvensk försäsong för mig och det har jag aldrig varit med om tidigare. Det är stort på många olika sätt.

I augusti 2018 flyttade Persson till Uppsala och IK Sirius. Några månader tidigare hade talangen imponerat under elitlägret i Halmstad och fick höra att de blåsvarta var intresserade av honom. Då fick han vara med på en provträning, och där gick det så bra att Sirius ville ha in tonåringen på permanent basis. Det ledde till att han lämnade familjen hemma i Rimbo för att bo på egen hand. Men det var inga problem att lämna tryggheten i Roslagen, berättar Persson.

– Det har gått ganska bra. Att bo själv är inte så svårt och jag trivs väldigt bra i Uppsala.

– Jag har utvecklats som människa sen jag flyttade hemifrån, och där har Sirius hjälpt mig på ett bra sätt. Nu är jag mycket bättre på att passa tider och ta hand om mig själv.

Samtidigt har Persson ständigt kontakt med sin familj och kan träffa dem ganska ofta.

– Jag åker hem till Rimbo i stort sett varje helg, om jag inte har match. Så jag får den biten också, där jag får träffa min familj. Det är verkligen skönt att det inte är så långt mellan Uppsala och Rimbo. Det hade nog varit mycket jobbigare om jag flyttat längre bort och bara kunde träffa familjen typ en gång per halvår.

När Persson kommer hem träffar han bland annat sin pappa, som är väldigt engagerad i hur det går för sin son.

– Min pappa har betytt mycket för mig i min fotbollskarriär. Han följer nästan varje match som jag spelar. Då kan han kan knappt prata med min lillebror. Han är helt inne i matchen och fokuserar bara på det. Sen har han skjutsat mig till många träningar och matcher genom åren och det är jag tacksam för.

– Och det är från pappa som jag har fått mitt fotbollsintresse. Vi brukade spela fotboll inomhus i vårt hem och använda stolar som mål. Det gjorde vi ofta och jag tyckte att det var riktigt kul. Och det var stort att vinna mot pappa, haha.

Det har gått över ett år sen Persson lämnade Rimbo. Då tackade han för sig efter sju år i föreningen. Efter en så lång tid hos de blåvita har talangen starka känslor för RIF.

– Jag tycker om Rimbo väldigt mycket och är verkligen tacksam för min tid där. Det var ett stort steg när jag fick kliva upp i A-laget där och det hjälpte mig otroligt mycket. Det var nästan ett större steg att gå från division 6 (i RIF:s andralag) till division 4 än att gå från U19 till allsvenskan i Sirius. Jag var mycket mindre på den tiden och då var det svårt att möta stora och starka mittbackar. Den erfarenheten har hjälpt mig mycket. Nu vet jag hur det är att spela seniorfotboll, även om det är på en högre nivå här i Sirius.

– Sen har jag även tagit med mig en annan erfarenhet från tiden i därifrån. När jag var 13 år fick jag spela med Rimbos U19-lag. Jag kände mig verkligen liten och det var ett väldigt stort steg för mig. Då fick jag mycket hjälp av vår tränare, Viktor Blom. Han var jätteproffsig, gav mig ett perfekt stöd och fick mig att utvecklas. Den perioden har hjälpt mig jättemycket nu. Sådana steg kan kännas ganska jobbiga, men det är inte så stor skillnad egentligen. Det tog jag med mig när jag gick från U19 till A-laget här i Sirius.

Vad är ditt bästa minne från tiden i Rimbo?

– Det var riktigt kul att spela Rimbocupen. Och sen minns jag min första start i division 4 med värme. Där fick jag göra två mål och det var verkligen stort för mig. Det ledde senare till att jag fick spela med Upplandslaget och det gjorde så att Sirius blev intresserade av mig. Det startade en positiv kedja av händelser, helt enkelt.

Persson har många år framför sig inom fotbollen och det är ännu oklart vart karriären kommer leda. Men om han själv får bestämma så erövrar han världen.

– Min absolut största dröm är att få avgöra en VM-final för Sverige. Sen hoppas man på att få spela i de stora ligorna. Mitt drömlag att spela för är nog Barcelona. Men det får vi se, vägen dit kan gå hursomhelst.