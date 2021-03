Rimbostjärnans plåga – ovisst läge inför 2021: "Inte tagit mitt ansvar"

Sedan höstsäsongen 2019 har Kajsa Sund till och från haft problem med smärta i ett knä. Under säsongen 2020 valde hon ändå, i kombination med rehab och smärtlindrande, att köra på – och därmed blunda för det ömmande knät.

– Dumt nog har jag inte tagit mitt ansvar och lyssnat på kroppen, vilket man ska så klart ska. Smärta är ju en signal om att något inte står rätt till, men det har gått att ignorera det genom att ta smärtlindrande och spela på. Men efter fjolåret valde jag att ta tag i det, berättar hon.

Ett ultraljud visade att Sund har en kalkpålagring som sitter på hennes knäskålssena och har skapat ett inflammerat område.

– Och så fort kalkpålagringen, som är rätt vass, river till i senan gör det väldigt ont, varpå kroppen försöker läka det genom att bilda ärrvävnad. På ren svenska är det väl hopparknä jag har. Det är en inflammation i knäskålssenan.

Vad gör du åt det?

– Nu har jag börjat gå på stötvågsbehandling och jag vet inte om man kan stöta bort den, men om inte annat kanske man kan fila ner den så att den inte är lika vass. Jag tycker i alla fall att det har hjälpt, så det ska jag fortsätta med.

Vidare har Sund, via Sofiahemmet i Stockholm, kommit i kontakt med en kvinna på Sabbatsbergs sjukhus som har forskat och doktorerat kring just knäskålar. Förhoppningen är att få ett svar på vilka åtgärder som kan behövas för att bli kvitt smärtan.

– Så det känns tryggt, men sedan får vi se vad man väljer att göra. Just nu tror jag att det lutar åt fortsatt rehab, för min känsla är att jag inte uppfyller alla kriterier för en operation.

Därmed får inte Sund, som har varit med under delar av försäsongen, spela fotboll just nu enligt rekommendationer.

– Så det är rehab för fulla muggar som gäller. Det är vad det är, för jag har ju inte tagit tag i det här i tillräckligt god tid. Men kan jag få hjälp nu så känns det jättebra. Sedan är det ovisst hur det blir med fotbollen, men då får det vara så.

Du vet inte när du kan vara tillbaka?

– Nej, det vågar jag inte svara på. Det är klart att jag hoppas kunna vara spelklar till premiären, men när kommer den att äga rum? Det vet ju ingen och därför får jag ta det här som det kommer. Klart det är tråkigt, men det viktigaste är att få ordning på knät så att jag slipper ha ont i framtiden.

Men får du bukt med skadan så kör du?

– Det är tanken, säger Sund.

Som gillar den satsning som Rimbo har gjort inför 2021 när man har hämtat in flera unga och hungriga spelare, dessutom med erfarenhet från spel högre upp.

– Det känns som att det kan bli riktigt bra. Att spelare som "Berra" (Amanda Bergström) och Stina (Huss) kommer in gör ju att en annan blir ännu mer lockad att vilja lira. Man märker att de har varit där uppe, för de pushar på ännu mer än vad kanske vi andra gör. Det är lite för snällt ibland och deras närvaro har gjort att alla har tuffat till sig. Nej, de har en jättebra påverkan på gruppen, utifrån det jag har sett.

Hon lyfter också fram ledarstaben och menar att organisationen kring Rimbo känns mer stabil än tidigare.

– Patrik (Simonsson), "Tobbe" (Torbjörn Strandberg), Stefan (Thorström) och även EmmaLi (Nordengrim), som kör lite teknik med spelarna ibland, har gjort det jättebra och det känns som att det är väldigt bra organiserat på damfronten i Rimbo. Det kan bli superbra det här, säger Sund.

Just nu är tanken att Rimbo IF premiärspelar borta mot Sandvikens IF den 1 maj klockan 13.00.