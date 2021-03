Rimboproduktens glädjebesked – nytt kontrakt med allsvenska topplaget: ”Är supertaggad”

Under säsongen 2020/2021 gjorde Rimbprodukten Lina Wessberg comeback på handbollsplanen. Efter en paus från sporten under säsongen före återvände hon till Eslöv. Där hade laget ett starkt år och slutade trea i allsvenskan, endast två poäng från kvalplatsen till handbollens högstaliga SHE.

Nu är det klart att Wessberg blir kvar i Skåneklubben. 24-åringen har skrivit på ett nytt kontrakt med Eslöv. Det nya avtalet är på ett år, plus ett optionsår, skriver Eslöv på sin hemsida.

– Jag är glad över att förlänga med Eslöv och jag känner mig fortsatt motiverad och peppad på att spela handboll. Och jag trivs bra i Eslöv, samtidigt som dom kan erbjuda mig en helhetslösning med att kombinera heltidsjobb och handboll, säger Wessberg till Eslövs hemsida.

Hon fortsätter:

–Det har varit en härlig och rolig säsong och alla har tagit jättekliv, både individuellt men också vi som lag. Jag är stolt över vad vi åstadkommit i år både på och utanför planen och jag är supertaggad på nästa säsong och att fortsätta att utvecklas tillsammans.

Wessberg lämnade Rimbo i början av 2010-talet. När Sporten pratade med 24-åringen för drygt en månad sen berättade hon att det inte är säkert att hon återvänder till moderklubben i framtiden.

– Det beror på om jag flyttar hemåt igen eller inte. Om jag kommer närmare hem så kan jag absolut tänka mig att spela för Rimbo igen. Men så länge jag är skåning blir det svårt, sa Wessberg då.