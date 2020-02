Rimboikonernas pangstart i comebacken – tre pinnar i svängig match: "Känns jävligt bra"

Det har varit en omtumlande vecka för Rimbo Hockey. Först skadade sig tränaren Christer Westerlund så pass illa att han fick uppsöka sjukhus – efter att ha snubblat på en sladd inför Rimbos möte med serieledande Sudret.

Sedan slog laget serieledarna på bortaplan och tog tre viktiga poäng i kampen om nytt kontrakt.

Och i dagarna stod det klart att Christer Westerlund tar en paus från tränarsysslan – som en konsekvens av hans nuvarande hälsotillstånd.

Och in kom de nygamla tränarna, tillika klubbikonerna, Mattias Lundblad och Niklas Eriksson – som direkt fick hoppa in i tränarbåset när Spånga IS, på negativ kvalplats, gästade Arkadien under fredagskvällen.

– Frågan kom i onsdagskväll och även om vi sov på saken så blev det enkelt beslut att ta. Inte minst eftersom vi båda kände att vi brinner så pass mycket för att hjälpa klubben och laget. Sedan blev det en oerhört hektisk torsdag med 110 samtal hit och dit, innan vi samlade killarna och var jäkligt tydliga med hur det fungerar när vi står i båset. Vi står ju för jäkligt mycket energi och laget köpte det till hundra procent, säger Lundblad.

Och det blev en riktig pangstart för Rimbos nya tränarduo – när Erik Öhrvall blev stor matchvinnare i och med sitt 4–3-mål, efter förarbete av de rutinerade rävarna Timothy Avegård och Joakim Juhlin.

Dessförinnan hade matchen svängt ganska mycket resultatmässigt. Spånga tog ledningen i den andra perioden, men Johan Kristoffersson kvitterade och därefter kunde nyförvärvet Johan Simons ge Rimbo ledningen med sitt första mål i den blåröda tröjan.

Spånga kvitterade dock innan Hampus Blick, lagets andra nyförvärv, tryckte in 3–2 med tolv minuter kvar. Men Spånga gav sig inte och kvitterade återigen – innan Öhrvall alltså kunde stänga igen matchen.

– Spånga har bland de bästa offensiva spelarna i serien, men jag tycker att vi i många stunder var bättre än dem. Krasst sagt åkte vi betydligt mer skridskor än dem och samtliga spelare jobbade för och gav laget den positiva energi som vi pratade om inför matchen.

Hur viktig var den här starten?

– Om man tittar på tabelläget var det ju en fruktansvärt viktig seger. Vi har ju bara haft killarna i en timme ungefär, men det här ger lite arbetsro inför de återstående två matcherna.

Har du saknat det här?

– Haha, Rimbos ishall är väl ganska kall och grå. Men det är klart att det är härligt, för det är ju någonstans det här man har gjort hela sitt liv. Vi har blivit jättebra mottagna av gubbarna runt och killarna i laget. De har tagit emot oss med öppnar armar och verkligen visat respekt. De vet väl vad vi har gjort här som både spelare och tränare.

Nu återstår som sagt två matcher och det blir nog till att Rimbo vinner dem för att vara helt säkra på ett nytt division 2-kontrakt.

– Det är också ambitionen från vår sida med det här uppdraget. Vi vill få spelarna på humör och tycka att det här är jäkligt kul, men sedan går det inte att sticka under stolen med att vi vill rädda kvar laget. Vi ska ta sex poäng till och då är det lugnt.

Matchfakta

Ishockey, Hockeytvåan Östra fortsättning, omgång 19:

Rimbo IF–Spånga IS 4–3 (0–0, 2–1, 2–2)

Första perioden:

Andra perioden: 0–1 PP (27.03) Emil Zetterlund, 1–1 (28.10) Johan Kristoffersson (David Wiberg, Anders Söderström), 2–1 (32.45) Johan Simons (Johan Kristoffersson)

Tredje perioden: 2–2 (43.59) Patrick Nordström, 3–2 (48.06) Hampus Blick (Andreas Svanberg, William Brunnberg), 3–3 (53.52) Linus Pellfolk, 4–3 (57.43) Erik Öhrvall (Timothy Avegård, Joakim Juhlin)

Skott: 32–33

Publik: 90 personer i Arkadiens Ishall

Aktuell tabell: Hittas här