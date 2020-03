Rimbofamiljens funktionsvarierade nioåring får ingen hjälp – ”Han bara slog på sig själv så öronen blödde”

– Vi är helt slut. Helt dränerade. Det känns som att ingen vill ta i honom. Ingen orkar hjälpa oss, säger Ashaz mamma, Sehrish Khan.

För drygt två år sedan flyttade hon och hennes sambo Sharjeel Niazi från Uppsala till Rimbo tillsammans med sina tre barn. I mitten av syskonskaran finns den då sjuåriga Ashaz, som har en atypisk autismdiagnos och ADHD.

Den första tiden i Norrtälje kommun flöt livet på för Rimbofamiljen. Även om de upplevde det som att kommunikationen med BUP och den privata särskolan Baldersskolan haltade emellanåt hade Ashaz en personlig assistent som han litade på. Hans humör var stabilt och hans utveckling gick långsamt framåt.

Vid den här tidpunkten kunde han fortfarande uttrycka sina känslor och behov verbalt, trots att han hade tappat de femton ord som han kunde som treåring.

I dag har han tappat all språklig förmåga, och Sehrish och Sharjeel håller honom hemma från skolan. De upplever att en redan infekterad relation till skolan spårade ur fullkomligt i början av vårterminen.

Föräldrarna upptäckte då att skolpersonalen under långa perioder höll nioåringen fastspänd i med bälten i en särskild transportstol, som hindrade honom från att röra sig.

– Det blev tydligt då varför saker hade börjat urarta de senaste månaderna. Vår son får panik om man håller fast honom. Han är hyperaktiv men blir lugn och tillfreds om han får fysisk stimulans – han älskar promenader och utomhusaktiviteter. Men skolpersonalen säger att de inte har möjlighet att ha honom lös, säger Sehrish Khan.

Till slut gick det så långt att deras son fick en panikattack varje gång han skulle åka till skolan.

– Ashaz låg i sängen och vägrade äta, dricka, eller gå på toaletten. Han hade så mycket ångest och oro att han bara slog på sitt eget huvud, tills öronen blödde. Så har han aldrig gjort tidigare, säger Sharjeel Niazi.

Så en dag i början av februari började den pingpongmatch familjen just nu befinner sig mitt uppe i. Sehrish och Sharjeel sökte sig till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i Norrtälje som enligt familjen sa att de inte kunde ta emot pojken, utan hänvisade dem till Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen på Norrtälje sjukhus.

– Men där såg man ju direkt att det var psykiska problem det rörde sig om, så de sa att vi skulle åka raka vägen till BUP i Stockholm, för att BUP i Norrtälje inte kunde ta emot oss just då.

I Stockholm blev de nekade vård eftersom de befann sig i fel kommun, men läkaren på Södersjukhuset sa att han skulle skriva en remiss till BUP i Norrtälje om att Ashaz behövde prioriteras, och att hans ärende inte kunde vänta en dag till.

Trots detta kunde inte BUP ta emot familjen när de återvände till Norrtälje, och när Ashaz inte hade ätit, eller druckit eller gått på toaletten på tre dagar uppmanade en sköterska på 1177 vårdguiden att de skulle ringa en ambulans. Sagt och gjort. Ashaz åkte ambulans till Karolinska sjukhuset den 18 februari, där han genast fick intravenöst dropp på grund av vätske- och näringsbrist.

Under tiden som familjen vistades på Karolinska blev de kontaktade av BUP i Norrtälje. De meddelade att eftersom pojken var inskriven på Karolinska sjukhuset i Stockholm var de tvungna att avboka hans sedan länge inbokade läkarbesök Norrtälje den 21 februari.

Föräldrarna känner fortfarande en oro för att deras nioåring ska dö till följd av självskadebeteendet, och de känner sig övergivna av samhället.

– BUP i Norrtälje sa att de skulle återkomma med en ny tid, men det har varit tyst från dem sedan dess. Och vi vågar inte ta honom till skolan för då skriker han bara. Tills vidare går vi här helt förstörda av oro. Vi är själva i det här.

Sehrish Khan har gjort en anmälan till skolinspektionen gällande hur de upplever Ashaz situation på Balderskolan. När NT söker rektorn på Balderskolan för en intervjuförfrågan svarar hon via sms:

"Balderskolan bedriver förskola, grundsärskola och gymnasiesärskola. Vi har lång erfarenhet av specialpedagogiska lösningar för elever med särskilda behov. Vi kan inte uttala oss om enskilda elever och ärenden i media, då det handlar om sekretessbelagda uppgifter. Mvh, Carina Köhl, Rektor".

Detta trots att fullmakt för utlämning av information har beviljats från Ashaz föräldrar. På frågan om de ändå kan uttala sig generellt om hur man använder bälte på elever under skoldagen svarar hon via mejl:

"Eleverna kan alltid ta sig i och ur sina stolar. I de fall man, ur säkerhetssynpunkt, har någon form av 'säkerhetsbälte' kan elever alltid öppna dessa själv".

Desirée Lundberg är tillförordnad enhetschef på BUP i Norrtälje. Hon känner inte igen den situation som Ashaz familj vittnar om.

– Det du berättar låter väldigt allvarligt. När det gäller akuta ärenden, oavsett om de kommer in via remiss eller via telefon så tas de emot och hanteras samma dag, det vill säga skyndsamt. Konsultation eller förfrågan om en utredning, behandling eller medicinering, med mera, hanteras och bedöms inom en vecka.

Men den här familjen är ju redan inskriven hos er?

– Om en patient är inskriven finns det en pågående insats, och då har personen kontakt med läkare, psykolog eller kurator. Men väntetiden på läkarbesök, utredning eller behandling styrs av ärendets art, det vill säga hur allvarligt tillståndet är. Vi har ingen ohanterad remiss som ligger hos oss.

Fast de säger ju att de inte har fått någon ny tid av sin läkarkontakt hos er sedan den dess att den senaste tiden avbokades den 21 februari, när pojken akut blev inlagd på Karolinska sjukhuset. Han blev inlagd på grund av självsvält och för att han slog sig själv.

– Det låter väldigt konstigt. Jag skulle verkligen vilja att familjen kontaktade mig personligen, för jag vill komma till rätta med vad som har hänt, säger Desirée Lundberg.