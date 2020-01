Rimboborna efter vattenlarmet: ”Det här är hårdvaluta nu”

Klockan var omkring nio på fredagsmorgonen när David Aronsson, butiksansvarig på Ica Supermarket i Rimbo, tog del av nyheten om att Rimbos vatten skulle bli otjänligt i minst fyra dagar.

– Jag ringde genast till Ica och sa att vi behövde göra extrabeställningar av flaskvatten. Kommunen har ju sagt att man inte ens ska borsta tänderna i kranvattnet, så trots att det går att koka så förstod jag att det skulle bli hård åtgång på vattnet i butiken, säger han.

Mycket riktigt, endast 20 minuter efter att larmet hade gått ut till kommuninvånarna var allt vatten utan kolsyra slutsålt på Ica Supermarket.

– Det var företag som kom in hit och köpte slut på flaskorna, men vi har köpt in 25 pallar som vi beräknar ska räcka över helgen åtminstone. Den här situationen är ingenting vi tjänar på eftersom det blir extra arbetskostnader, och vatten är inte heller en produkt vi drar in storkovan på. Men vi vill ju såklart hjälpa kunderna, säger han.

Ett förhållningssätt som verkar generera stor uppskattning. Strax därpå kommer nämligen den efterlängtade vattenleveransen till butiken och ett gäng personer väntar tålmodigt på att David Andersson ska skära loss plasten som omsluter de dyrbara dropparna på packpallen.

– Det är hårdvaluta på de här grejerna nu! skämtar en av kunderna.

Inne i Rimbo centrum promenerar tandläkaren Anna Wirén med ovanligt tunga matkassar i händerna.

– Normalt sett köper jag aldrig vatten på flaska, men vi har små barn hemma så vi behöver ha snabb tillgång till rent vatten. Den här situationen påverkar också mitt jobb. Jag har rått personer som har bokat avancerade ingrepp till att flytta fram besöket.

– Vi suger upp vattnet så gott det går under proceduren men patienten kanske ändå råkar svälja lite grann – och eftersom alla personer har olika starka immunförsvar avråder vi att man utsätter sig för det, säger hon.

Malin Axberg har sina föräldrar boendes i Rimbo. Hennes matkassar är fyllda med matvaror, men inget vatten.

– Mamma och pappa kommer att koka upp vattnet istället i ett par dagar. Personligen tycker jag att den här situationen ger en lite perspektiv. Vi har tur som vanligtvis har rent vatten i kvarnen. På många ställen finns det aldrig rent vatten att tillgå, säger hon.