Rimbo riktigt illa ute i fyran – riskerar att åka ur: "Får fan ont i magen"

När Sporten gick igenom förutsättningarna för samtliga Roslagsklubbar inför avslutningen av fotbollssäsongen 2020 låg Rimbo visserligen halvpyrt till – men hade samtidigt tabelljumbon IF VP Uppsala kvar att möta och en vinst där hade skapat ett fyrapoängsgap ner till Månkarbo IF under strecket, innan tre riktigt tuffa matcher väntade mot Procyon BK, Unik FK och Brottby SK väntade.

Men Rimbo kryssade mot VP – och åkte därefter på två raka förluster mot topplagen Procyon och Unik, vilket innebär att man ligger under strecket med en omgång kvar.

– Det känns så himla konstigt och alla känner nog att den här situationen är oväntad. Jag menar, vi hade en bra känsla inför säsongen, det såg bra ut på försäsongen och vi hade fått in duktiga spelare i truppen. Vi hade något nytt på gång var känslan – och så blir det så här. Visst har vi haft bortfall, främst offensivt, men det går inte att skylla på sådant bara, säger lagkaptenen Simon Chamoun som var sjuk och missade förlustmatchen mot Unik i fredags.

– Vi har inte fått det att stämma helt enkelt – och det är synd som tusan. Det gör fan ont i magen att ligga där nere och nu är det väldigt tajt. Vi har ju inte heller det i egna händer längre.

Vad har gått fel?

– Vårt stora problem är ju att vi har haft så otroligt svårt att göra mål när chanserna dykt upp – och ju längre matcherna går utan att man hittat nätet, desto mer sätter det sig psykiskt hos oss. Man kan inte sluta tänka på det och då blir det bara skit av allt. Och mot VP borde vi fortsatt framåt när vi ledde med 2–1, men i stället tänkte vi att det var klart och slog vakt om segern i stället. Så som vår säsong har sett ut var det givet att de skulle kvittera.

Om Rimbo ska klara sig kvar i fyran krävs det att man vinner, dessutom med flera mål, över Brottby som redan har säkrat kontraktet samtidigt som Vaksala SK, tre poäng före och med en målskillnad som är fem mål bättre i skrivande stund, förlorar mot jumbon VP som redan har åkt ur.

– Vi får bara gå in och göra vårt. Chansen finns och vi måste bara köra över Brottby. Vi behöver göra så många mål vi bara kan och sedan får vi hoppas på att VP hjälper oss.

Det intressanta i sammanhanget är att Brottby verkar ha tagit semester redan. Man förlorade nämligen med hela 12–1 (!) mot degraderade VP i den senaste omgången.

– Ja, vad hände där egentligen? Men visst, man får hoppas att de kan slå Vaksala. Men det är synd att VP inte har något att spela för. Det vore nästan bättre om de låg på samma poäng som oss, säger Chamoun.

Men även om man skulle hamna på tiondeplatsen, som just nu innebär nytt kontrakt, finns risken att man ramlar ur. Allt beror nämligen på hur många lag uppifrån som ska in i division 4-serien till 2021. Skulle exempelvis BKV Norrtälje (just nu på kvalplats i division 3 norra Svealand), Rådmansö SK och Unik (just nu på kvalplats i division 4 Uppland) hamna i ett division 3-kval – men där inget av lagen tar sig upp, då ska samtliga in i Upplandsfyran och därmed tvingas ytterligare ett lag från botten att stryka på foten.

– Ja, så har jag förstått det som och det var vad som hände Bälinge i fjol, säger Chamoun.

Vad skulle det innebära ifall ni åker ut?

– Svårt att säga. Man får försöka att spela klart säsongen och lägga all energi på det. Men det är klart att det skulle ställa frågor till så väl spelarna som tränarna inför framtiden. Det blir ju så. Det får bli en utvärdering efter säsongen. Nu hoppas jag bara att jag blir frisk, så jag inte missar matchen i helgen. Jag vet inte om det är corona, men jag har beställt ett test i alla fall. Det vore nästan värre att sitta vid sidan om och inte kunna hjälpa till.

Senast Rimbo spelade i division 5 var säsongen 2014.