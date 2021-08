Rimbo marknad ställs in i år igen: ”Vi vill inte ha badwill”

Anders Lindberg berättar att coronarestriktionerna gör det omöjligt för Rimbo IF att genomföra marknaden på ett säkert sätt.

– Ska man ha en marknad måste man till exempel se till att publiken flödar från ett håll till ett annat. Vi har två kilometer marknadsgata med en massa olika tillfartsvägar från sidorna. Så bara den saken är ogörbar för oss, säger han.

Rimbo marknad besöks ett normalt år av 30 till 40 tusen besökare. De cirka 500 knallarna utgörs huvudsakligen av företagare, skolklasser och föreningar.

Sedan 1962 har marknaden arrangerats av Rimbo IF. För föreningen är marknaden en viktig inkomstkälla. Anders Lindberg berättar att man, i runda slängar, brukar få in en halv miljon kronor per marknad.

– Våra ishockey- och fotbollsverksamheter har även egna försäljningsställen som de tjänar pengar på. Fotbollen har en cafeteria där de säljer ärtsoppa och kålsoppa och gräddar våfflor. Hockeyspelarna har sålt pizza de senaste åren. De pengarna är också borta.

Förra året fick föreningen tillbaka cirka hälften av de uteblivna intäkterna i form av coronastöd. Hur det blir i år med den saken återstår att se.

– Det vet vi ingenting om, säger Anders Lindberg.

Hur känns det att tvingas ställa in marknaden igen?

– Man börjar bli van. Det är andra året i rad som vi ställer in, från att aldrig ha ställt in förut.