Rimbo jagar revansch – med nya kuggen vid rodret: ”Har tränat på som fan”

På lördag är det dags för nästa Rimbo HK-match. Roslagslaget tar emot Vinslöv på hemmaplan. Då är Rimbo ute efter revansch. Senast lagen möttes, i september, föll de grönklädda med 27-28 på bortaplan.

– Jag tror att vi har stora möjligheter att vinna den här matchen. Vi vet hur starka vi är på hemmaplan och vill visa att vi kan slå alla lag här. Senast vi mötte dem hade vi inte riktigt kommit igång. Nu när vi har fått igång laget tror jag att vi har en bra chans, säger Rimbos Lynx Beverskog.

Rimbo kommer från en tuff smäll i sin senaste match. Laget kollapsade i den andra halvlek och tappade en sjumålsledning till förlust mot Lindesberg. Nu vill laget studsa tillbaka efter det.

– Det är en andra halvlek som är under all kritik. Vissa smådetaljer gör så att vi tappar allt. Vi spelade sju mot sex och problemet där är att om vi gör det dåligt offensivt så blir det automatiskt dåligt defensivt. Då hinner vi inte in med målvakten eller hem i försvarsspelet. Nu har vi tittat på det, snackat ihop oss och tränat på vad vi ska göra annorlunda inför helgens match.

För Beverskogs egen del stod han dock för en stark insats. 21-åringen gjorde åtta mål, vilket var flest i Rimbo under matchen.

– Åtta spelmål från nio meter är inte så vanligt för min del. Det här var min näst högsta notering för säsongen. Jag kände att jag var i farten och hade ett bra flow i den matchen, men det var synd att det inte hjälpte laget till poäng.

En av lagets stora stjärnor, Endrit Abdullahi, bröt foten i början av februari och missar resten av säsongen. I hans frånvaro har det var naturligt för Beverskog att ta mer ansvar.

– Ja, så blir det väl. Han är kanske vår bästa spelare. När han försvinner måste någon ta hans plats. Och det har känts okej, även om vi såklart gärna har Endrit på planen.

– Hela säsongen har jag spelat mer på nio meter. Och nu har det blivit ännu mer så. Coach (Dag Lundin) tycker att jag ska spela där och då får man gilla läget. Det har varit en omställning att gå från vänstersexa till niometare, men nu har jag tränat på som fan och börjar verkligen komma in i det. Det visade sig i helgen, att jag håller en hög nivå som nia.

Under onsdagen kom beskedet att samtliga serier under allsvenskan ställs in. Detta innebär att endast ett lag åker ur serien. Samtidigt gick Riksidrottsförbundet ut med uppmaningen att man ska stoppa all tävlingsidrott som inte är yrkesmässig. Där är det ännu oklart hur semiprofessionella serier som handbollsallsvenskan ska räknas. Men Beverskog stressar inte upp sig över det.

– Nej. Jag känner ingen oro över att det kommer pausas eller ställas in. Vi håller på med coronatester inför varje match och jag tror att vi kommer spela klart serien. Det är vad jag tror, men sen vet man aldrig.