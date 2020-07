Rimbo bygger om med fokus på närproducerat – de kan vara på väg in: "Har fyra till klara"

Den nytillträdde huvudtränaren har fortfarande kvar sin post i Rimbo hockeys sportgrupp. Därmed är han fortsatt med och bygger laget i alla högsta grad. När han presenterade sig själv som lagets nya huvudtränare sade han bland annat följande om lagbygget:

– Vi vill göra en liten nystart. Tidigare har det varit mycket spelare utifrån men vi vill ha spelare från kommunen. Sen är det många spelare från Hallsta som valt att vara kvar där och sådär. Sen är det några lite mer rutinerade spelare vi har på gång. Men många av dem har familjer och ville ha lite mer betänketid.

Snart kliver vi in i augusti månad och då brukar ishockeylagen gå på is och lagen brukar nästintill vara satta. Trots ett par hinder på vägen under våren ligger Rimbo i fas med lagbygget.

– Vi har 16 spelare klara. Främst har det varit fokus på att få ha kvar stommen i laget, där var vi tidigt ute. Sen med tanke på Coronaviruset och ett försenat styrelsemöte tog det lite tid att få budgeten på plats. Men vi ligger inte på latsidan och vi kommer att bli klara i tid. Det är ingen panik, jag är inte orolig, säger Eriksson.

Rimbo har alltså stora delar av spelartruppen spikad och fler spelare är på ingång inom kort.

– Sedan så har vi fyra spelare som blir klara här de kommande veckorna.

Förra säsongen gick Rimbo runt på rätt lite folk. Något som den förra tränaren Christer Westerlund bland annat tagit en del energi. Att locka spelare till Arkadien är med andra ord inte det lättaste.

– Det är inte lätt att bara värva spelare, vi gör vad vi kan och vi gör det bra med våra förutsättningar. Vi ska jobba långsiktigt.

Men klubben har lyckats förut. Trots att man inte riktigt har samma återväxt med juniorlag och liknande.

– Även när vi nådde kval till Division 1 gick vi på lite folk. Vi har ofta mindre trupper medans Göta/Traneberg, Nacka och "Viggan" har juniorlag att fylla på med. Det blir svårt att konkurrera med det, vi kan inte sitta och vänta med 30 gubbar.

Nu väntar hur som helst några intressanta månader. Men i slutändan ska det spelas om det också, när det nu blir. Då är siktet inställt på att göra en stark säsong i Division 2 helt enkelt.

– Vi ska kriga i Division 2 och vara kvar där. Sedan är det alltid ett plus att gå till Alltvåan och känna att kontraktet är klart. Men det står alltid andra lag på andra sidan. Så det är svårt att sia om det men vi vill fortsätta spela i Division 2.

Här är tre av spelarna som kan bli klara för spel i Rimbo hockey kommande säsong:

‣ Anders Söderström, som spenderat de tre senaste säsongerna i Rimbo.

‣ Jonathan Lundberg, som gjort över 300 matcher i Rimbo och Norrtälje sedan 2008.

‣ Simon Ripstrand, som inledde sin tredje säsong i Rimbo i höstas men stoppades från vidare spel efter en allvarlig brännskada.

Om det tre spelarna i fråga är de som är på väg in närmaste tiden eller om de endast öppnat för spel i Rimbo kommande säsong kan Eriksson inte bekräfta.