Rimbo bommar igen ishallen helt – efter kritik: "Blev jobbigt och tjafsigt"

På Rimbos hemsida meddelar klubben att från och med måndag den här veckan så har man valt att stänga ner anläggningarna helt och hållet. Detta efter att ha hyrt ut ishallen till enskilda personer och mindre grupper som på ett coronasäkert sätt kunnat bedriva träning på individnivå.

I och med att Rimbo äger sin anläggning, Arkadiens IP, omfattas den inte av de kommunala restriktionerna. Något som möjliggjort den tidigare uthyrningen.

Man skriver också att beslutet grundar sig i att man har fått kritik för att ha hyrt ut hallen – och när Sporten når Anders Lindberg på klubbens kansli förklarar han närmare vad det rör sig om för kritik.

– Det har kommit från både förbund och från internt håll. Bland annat för att en klubb fortfarande hade två träningar inbokade hos oss, men där vi skulle boka av dem. Sedan hade vi bokningar med individuella hockeyträningar där det handlade om mindre grupper med tolv stycken på is plus två tränare och inga andra i ishallen. Men då blev det tjafs om att andra stod i hallen och tittade på i samband med hämtningar och lämningar.

– Och mot slutet var det några grupper som var fler än tolv, vilket innebar att vaktmästaren fick be folk att kliva av och när några fick stå åt sidan kom nästa grupp. Det blev bara jobbigt och tjafsigt, säger han.

Jag har fått höra att den interna kritiken kommer från egna ledare?

– Vår ishockeysektion tog ju ett tidigt beslut, strax före jul, om att pausa all verksamhet och när vi då fortsatte att hyra ut gick de hetaste ledarna i taket. De undrade hur andra fick hyra hallen och ville då själva hyra hallen som privatpersoner, trots vi verkar inom samma förening. Det blev bara fel alltihop och trots att vi hade en coronasäker lösning med stränga order om att inte byta om på plats och kring antalet personer så sköttes det inte helt och hållet. Det blev rörigt och då tog vi det här beslutet.

Hur påverkar det här er ekonomi?

– Pengarna som vi fick in på uthyrningen såg vi bara som plus i kassaboken och vi hade klarat oss även utan dem. Däremot får vi en möjlighet nu att förbättra saker i ishallen som vi annars inte har haft tid med. Vi ska exempelvis gjuta ny betong i garaget där ismaskinen har nött hål och även göra rent kring lister och bås i hallen där is har bildats. Det blir bra.

Även Mullevallen, som Rimbo hanterar åt kommunen, är stängd fram till och med 24 januari, liksom klubbens idrottshall vid Bålbroskolan.