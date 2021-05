Richard Grandin: Varför minns jag Jockes första kyss men inte min egen?

Suddiga fåglar far snabbt över himlen och jag kisar med ögonen, närsynt och astigmatisk som jag är, för att på något sätt få lite skärpa och lista ut vad i herrans namn det kan vara som fladdrar förbi på hög höjd över Solbacka. Linserna som jag har i mina ögon har suttit kvar lite för länge - vilket ingen optiker någonsin rekommenderat - men de gör det lik förbannat ändå. Min allmänt kortsiktiga hjärna har dessutom fräckheten att påstå att prosecco är både billigare och viktigare än nya linser.

Lägg till diverse pollenallergier och normal morgontrötthet och ni inser, precis som jag, att det ligger en dimma, en filt, över mina fågelintresserade ögon så här års när fågelskådningen annars är som bäst.

Det är ju för jävla typiskt, kan jag tycka.

Så jag går in i huset och tittar närmare på dem, står med näsan tryckt mot badrumsspegeln med uppspärrade ögon. Ser det fornstora vita som numera påminner mer om en detaljerad vägkarta över Uppsala än en saltöken i USA. Blekgula fält och röda streck med slottet som en svart pupill i mitten.

Havsörn? Kungsörn? Knölsvan?

Vad kan det ha varit?

Jag antar att människans hjärna inte är fullt utvecklad och att den kanske aldrig blir det. Den är lite som min gamla dator, buggig och svår att förstå sig på. Virusskydd, uppdateringar och back-up. Allt det jag missat. Numera blir jag utskälld av min dator varje gång jag sätter på den. Och min hjärna hänger på i kritiken.

Varför bryr den sig så mycket om saker jag missar? Fokusera på det jag gör bra istället, idiot.

Minns flugfiskeresan till Tavvaetno, ett av landets bästa fiskevatten. Jag stod där vid den lilla älven och såg svärmar av knott fara fram som små åskmoln över vattnet i det tidiga morgonljuset. Jag stod där och matade ut min fluga, försökte lägga den på det perfekta stället. Och så - plötsligt - fick jag den dit jag ville. Pang. Jag gjorde mothugg, krokade fisken. Efter en kamp som varade i säkert 30 minuter fick jag fisken inom räckhåll för håven. En öring. Säkert två kilo. Just när jag skulle håva in den repade öringen mod, gjorde ett kast åt sidan och lyckades spotta ut flugan. Jag minns hur öringen stack iväg ut i älven igen, medan flugan sakta, som om den vore en eka, en långsam båt, skapade pyttesmå svallvågor när den sakta gled in mot land och hand.

Den missade öringen är den mest minnesvärda fisken, enligt hjärnan.

Den första kyssen, däremot. Den har jag glömt bort. Däremot minns jag den andra ganska tydligt, den som jag fick av min kompis Jocke när han skulle visa mig hur HANS första kyss kändes.

Ridå.

Men jag klagar inte så högljutt längre. Vi har förhoppningsvis en del tid kvar i livet, jag och min hjärna, om nu inte lobotomi är ett alternativ längre. Nya minnen ska sorteras och läggas in i mer eller mindre viktiga fack. Det är nog vettigt att hålla sams, för husfridens skull. Jag är också ytterst medveten om att jag är i underläge. Jag vet att hjärnan alltid har sista ordet. Jag vet det av erfarenhet.

Gör jag en stor grej av det där med fåglarna, ja, då lär jag sitta där om tjugo år och tydligt minnas de där rariteterna i Solbacka som jag aldrig såg. Händelsen blir - tillsammans med fisken jag aldrig fick och min andra kyss - det jag kommer att berätta för mina eventuella barnbarn när farfar, mot barnbarnens vilja, ska berätta anekdoter om sitt innehållsrika liv.

Spännande. Verkligen.