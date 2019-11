Richard Böhme: Viktigt att fler vill utreda aktiv dödshjälp

I helgen höll Liberalerna landsmöte i Västerås. Diskussionen kring denna partistämma har mycket kommit att handla om den djupa spricka som allt jämt gör sig synlig i partiet, men landsmötets beslut kom dock inte helt i skymundan. Det som väckte kanske störst uppmärksamhet var det om att tillsätta en utredning för att utreda aktiv dödshjälp. Det var ett beslut som gick emot partiledningens linje, precis som Centerpartiets kontroversiella beslut att verka för ett förbud mot manlig omskärelse från partistämman i september. Där gick partiledningen så långt att man öppet beklagade stämmobeslutet.

En som varit ledande i att driva frågan är riksdagsledamoten Barbro Westerholm, själv läkare. Hon framhåller att det är en viktig frihetsfråga att själv kunna bestämma hur man ska avsluta sitt liv. ”Det handlar om frivillig, självvald dödshjälp för människor där palliativ vård visat sig vara otillräcklig” framhöll Westerholm och landsmötet gick alltså också på den linjen.

Frågan om dödshjälp är långt ifrån bara ett akademiskt resonemang, lämpat för filosofiseminarier.

Frågan om aktiv dödshjälp är inte bara en av liberalismens stora knäckfrågor; sträcker sig autonomin ända in i döden? Just nu är den också extra aktuell. Under Moderaternas partistämma tidigare i oktober röstade också de för att utreda frågan om dödshjälp. Här var det Moderatkvinnornas förslag om att verka för en utredning som vann med röstsiffrorna 12-11. Förslaget omarbetades senare till en kompromiss där man enades som att tillsätta en partiintern arbetsgrupp för att ta fram beslutsunderlag, istället för att, som liberalerna, direkt verka för en statlig utredning.

Men frågan om dödshjälp är inte bara idépolitiskt aktuell. I måndags föll domen mot Richard Lundgren, som stod åtalad för dråp efter att ha givit sin hustru dödshjälp genom en dödlig dos morfin. Hustrun var sjuk i ME, också kallat kroniskt trötthetssyndrom, något hon beskrev som ”att leva med ME är som att leva i en tortyrkammare”. Straffet blev ett år och sex månaders fängelse.

Domstolen erkänner att det finns förmildrande omständigheter. I tingsrättens dom står det till och med att ”det får anses klarlagt att hans handlande enbart föranletts av omtanke om och kärlek till hustrun”. Motivet och situationen är alltså helt klarlagd. Hustrun önskade avsluta sitt liv, något hon till och med vittnar om i en inspelad film, och maken bistod henne i denna hennes sista önskan.

Förvisso förmildrande omständigheter, men för gällande lagstiftning inte urskuldande. ”Tingsrätten konstaterar att samtycke aldrig kan vara ansvarsbefriande vid uppsåtligt dödande”. Så lyder lagen. Richard Lundgren blir dömd för dråp.

Frågan om dödshjälp är långt ifrån bara ett akademiskt resonemang, lämpat för filosofiseminarier. Det är därför mycket välkommet att flera partier börja röra sig mot en parlamentarisk utredning av frågan. Visst finns det farhågor med att tillåta dödshjälp, regelverken måste vara så rigorösa att det aldrig han komma att ifrågasättas om det rör sig om ett frivilligt beslut. Men rätten till liv borde innebära rätten att avsluta det som man vill.