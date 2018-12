Norrtälje Energi får rätt hos ARN – kund får ingen rabatt för redan gjorda grävjobb

Anmäl text- och faktafel

I våras berättade NT om Karl Hoffman som låtit dra in bredband till sitt sommarställe i Bergshamra. Han informerades om att allt skulle ingå i priset och eftersom han redan låtit dra in vatten hade visst förarbete avseende rördragning gjorts. Själva installationen gjordes också på under en timme.

Karl Hoffman förväntades därför få fakturan på 22 500 kronor nedsatt. I en anmälan till ARN begärde han att få slippa betala 17 500 vilket skulle göra att slutfakturan skulle landa på 5 000 kronor. Ett krav som Norrtälje Energi motsatte sig då företaget har ett bestämt fast pris på anslutning. De anser också att det framgår av avtalet att den redan ombesörjda rörinstallationen inte påverkar priset.

ARN, som behandlat ärendet, ger nu också Norrtälje Energi rätt. Nämnden menar att det framgår av avtalet att den beställda tjänsten, som också utförts, innebär en kostnad på 22 500 kronor. Nämnden skriver också att det framgår i avtalet att kunden tillser ”att kanalisation från hus till anvisad förläggs, eller att befintlig kanalisation kan användas”.