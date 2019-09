Rekordmånga slöt upp för att strejka för klimatet i Norrtälje

Anmäl text- och faktafel

Hundratals personer i alla åldrar slöt upp på Stora torget i Norrtälje vid lunchtid på fredagen. Höstsolen värmde och ropen ljöd när tåget rörde sig runt stadskärnan.

”Tomma ord och mera prat räddar inte vårt klimat”, skanderade demonstranterna.

Bakom arrangemanget står Greta Thunbergs klimatrörelse Fridays for Futures lokala pådrivare, som annars samlas varje fredag utanför kommunhuset, och Naturskyddsföreningen. Den här fredag var uppslutningen större än någonsin tidigare med runt femhundra personer i tåget.

- Man känner sig stolt och glad. Vi syns och vi hörs och vi kan göra skillnad. Det känner jag inte alltid när vi står fyra personer utanför kommunhuset i regnet, säger arrangören Josefine Westberg Larsson.

18-åriga Sala Al-Khtab var en av dem som deltog i demonstrationerna för första gången.

- Det har varit jättekul! För mig är det här en av de viktigaste frågorna. Det handlar om vår framtid och vi har inte så mycket tid på oss, säger hon.

”Vad ska vi göra? Rädda klimatet! När? Nu! När, när, när? Nu, nu, nu!”, kom det från flera håll när det långa ledet styrde stegen över Norrtäljeån.

Flera plakat svävade samtidigt över folkmassan med budskap som ”Norrtälje fossilfritt 2030”, ”Rädda klimatet nu” och ”How dare you”, som var de ord som Greta Thunberg upprepade under sitt känslosamma tal vid FN:s klimatmöte i New York.

Men det fanns även dem som hade en mer kritisk syn på fredagens protester.

- Jag kom hit för att lyssna på vad som sägs men tycker bara att de upprepar problemet utan att komma med några lösningar. Det ger massa rädsla men inga svar, säger Max Eidersand, 18 år, som även han deltog i Fridays for Future för första gången.

Demonstrationen avrundades med tal av bland annat föreningsrepresentanter, politiker och Svenska kyrkan. På scen stod även arrangörerna Tora Holmström, Alva Westling, Tyra Blum och Josefin Westberg Larsson, som uppmanade kommunen att utlysa klimatnödläge.

- Det här måste vara ett perspektiv som man tar hänsyn till i alla former av beslut. Det som ytterst styr just nu är pengar men vi vill att klimatfrågan ska vara överordnat allt just nu, säger Tyra Blum.

