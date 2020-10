Rekordmånga fall av covid-19 i Norrtälje kommun – 75 nya fall på en vecka

Folkhälsomyndigheten presenterar varje torsdag ny statistik för antalet sjukdomsfall i Sverige per kommunnivå. Norrtälje kommun hade förra veckan, vecka 43, totalt 75 sjukdomsfall vilket motsvarar 12 sjukdomsfall per 10 000 invånare. Totalt har 487 sjukdomsfall rapporterats in i kommunen sedan starten.

På torsdagen införde Folkhälsomyndigheten också nya allmänna råd för Stockholms regionen med anledningen av den höga smittspridningen.

– Utvecklingen går åt fel håll. Det är mycket allvarligt och därför krävs nu åtgärder för att göra hela regionen uthållig i det som visat sig vara ett maratonlopp, säger Irene Svenonius (M), finanslandstingsråd i Region Stockholm i ett pressmeddelande direkt efter pressträffen.

Från och med den 29 oktober gäller dessa råd för befolkningen:

►Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.

►Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.

► Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge.