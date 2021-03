Reidar Carlsson: Ulrika Falks kritik går enkelt att vifta bort

Norrtälje kommun gjorde ett mycket bra ekonomisk resultat i fjol. Överskottet blev runt 150 miljoner kronor. Det är dubbelt så mycket som budgeterat.

Till den största delen berodde denna ökning på att regering och riksdag i fjol kraftigt höjde statsbidragen till kommuner och regioner. Höjningarna skulle främst hjälpa kommuner och regioner att upprätthålla välfärden trots de kraftigt minskade skatteintäkter som coronapandemin förväntades medföra.

Arbetslösheten har ökat under pandemin, men inte alls så mycket som prognoserna pekade på. Det har gjort att skatteintäkterna till kommuner och regioner inte alls har minskat så mycket som regering och riksdag trodde. I stället har de höjda statsbidragen medfört att de flesta kommuner och regioner har gjort stora överskott, precis som Norrtälje kommun. Enligt SCB gick kommunerna plus med sammanlagt med 30 miljarder kronor i fjol, vilket är 23 miljarder bättre än 2019. Regionerna gick plus 22 miljarder, vilket är 16 miljarder mer än 2019.

Det här stora överskottet var det kanske hetaste ämnet i den debatt mellan kommunfullmäktiges gruppledare som Norrtälje kommun anordnade i måndags, och som bland annat sändes på kommunens hemsida och på närradion. Enligt oppositionsrådet Ulrika Falk (S) fick Norrtälje kommun 135 miljoner kronor extra i statsbidrag under 2020, men kommunens alliansstyre har bara använt 12,4 miljoner till välfärden: 7,4 miljoner till KSON (Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje) och 5 miljoner till socialnämnden. Enligt henne har alliansstyret "samlat i ladorna" i stället för att förbättrat välfärden, vilket hon menar var regeringens avsikt. Enligt Ulrika Falk skulle pengarna därför ha använts till att till exempel anställa fler lärare eller ge alla inom hemtjänsten möjlighet att arbeta heltid.

Syftet var inte att förbättra välfärden

Det här är hård kritik. Och i princip har hon ju rätt: statsbidragen till välfärden skall gå till välfärden. Vad Ulrika Falk "glömmer" är att många av statsbidragshöjningarna är tillfälliga, och skulle användas till att upprätthålla kommunernas välfärd under pandemin. Syftet var inte att förbättra välfärden, till exempel genom att anställa fler lärare eller vårdbiträden.

Det hade därför varit intressant om Ulrika Falk hade berättat hur många av de extra 135 miljonerna som är permanenta statsbidrag, och hur många som inte är det. Visst har det varit det många olika statsbidragshöjningar, men det borde inte vara omöjligt för Socialdemokraterna att räkna ut hur många som är permanenta, och därför kan användas till förbättringar i välfärden. Utan en sådan siffra blir kritiken mot alliansstyret väldigt svepande, och blir också ganska lätt att vifta bort, vilket också Staffan Tjörnhammar (M), Anders Olander (C) och Robert Beronius (L) gjorde i gruppledardebatten i måndags.

För övrigt var det en intressant debatt, även om den blev lite väl lång – men så blir det med så många partier i kommunfullmäktige. Det var dock synd att kommunens mäktigaste politiker, kommunstyrelsens ordförande Bino Drummond (M), inte var med. Men förhoppningsvis blir det fler liknande debatter och då borde han kunna vara med.