Reidar Carlsson: Otippat att Norrtäljepolitikens största konflikt under 2019 skulle handla om kultur

Det var inte lätt att få till ett styre i Norrtälje kommun efter fjolårets val. En fortsättning för förra mandatperiodens S-MP-C-styre var inte möjlig och inga partier var beredda att skapa majoritet genom samarbete med Sverigedemokraterna.

Till sist blev resultatet att alliansstyre, med stöd av 27 av kommunfullmäktiges 61 mandat. Moderaternas gruppledare Bino Drummond blev kommunstyrelsens ordförande.

Det krävdes dock förhandlingar med Socialdemokraterna innan detta blev klart. Bland annat utökades antalet ordinarie ledamöter i nämnderna till 15. I annat fall hade oppositionen fått majoritet i nämnderna, och då hade det blivit omöjligt för alliansen att styra kommunen.

I sitt installationstal i november 2018 sa Bino Drummond att han skulle sträva efter breda överenskommelser. Så många sådana har det inte blivit. Trots det har alliansstyret lyckats styra kommunen utan större problem. Alliansen fick igenom sina budgetförslag i kommunfullmäktige både i fjol och i år och har inte heller åkt på några andra stora nederlag.

Detta innebär dock inte att det saknats konflikter i Norrtäljepolitiken under 2019. Några av de främsta har, lite oväntat, kommit på kulturområdet.

Ett exempel är Pythagoras industrimuseum, där museiledningen innan sommaren meddelade att uteblivna tilläggsanslag gjorde att museet riskerade att stängas. Efter demonstrationer och stödinlägg från flera oppositionspartier ändrade sig alliansstyret efter sommaren och beviljade ett tilläggsanslag.

Här gav dock inte allianspartierna efter, utan flytten genomförs.

En annan konflikt gäller kulturskolan. Alliansstyret ville flytta ansvaret för kulturskolan från barn- och skolnämnden till kultur- och fritidsnämnden. Detta fick kulturskolans lärare att reagera, och flera oppositionspartier hängde på. Här gav dock inte allianspartierna efter, utan flytten genomförs.

En annan av årets konfliktfrågor har varit försäljningen av den nedlagda Singö skola. Föreningen Singö utveckling hade av S-C-MP-styret muntligt blivit lovad att köpa skolan för 381000 kronor, något alliansstyret hävdade var olagligt.

Kritiken från oppositionspartierna gjorde dock att alliansstyret gjorde en liten reträtt: Singö skola säljs men köparen måste uppfylla vissa villkor för hur lokalerna skulle användas, bland annat ”bästa nytta för medborgarna och den omgivande bygden”. Hur det hela slutar är ovisst; i skrivande stund är det inte klart vem köparen blir.

Men flera stora utmaningar kvarstår, varav den största är det stora underskottet i Tiohundra AB.

Trots dessa konflikter måste man ändå säga att alliansstyret klarat sig bra sitt första år. Flera viktiga reformer har genomförts, till exempel antagandet av ett landsbygds- och skärgårdsutvecklingsprogram, införandet av en äldreombudsman och utökandet av antalet resursklasser. Men flera stora utmaningar kvarstår, varav den största är det stora underskottet i Tiohundra AB. Årets försämrade skolresultat är en annan utmaning, liksom den risk för kommunens ekonomi som en minskad efterfrågan på bostäder utgör.

Ändå pekar det mesta på att alliansstyret klarar sig lika bra under sitt andra år som under sitt första. Men inget är säkert. Det dyker troligen upp nya och oväntade konflikter under 2020 på samma sätt som det gjorde under 2019.