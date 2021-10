Reidar Carlsson: Norrtälje kommun behöver rejäla budgetmarginaler i dessa osäkra tider

Det har inte varit så lätt för kommunerna att göra budgetar de senaste två åren. Dels har det varit pandemi, vilket påverkat både skatteintäkter och utgifter, dels har det stökiga läget i riksdagen gjort att det varit svårt att veta hur stort statsbidraget blir för det kommande året.

För Norrtälje kommun har det dock gått mycket bättre än budget. I fjol gick kommunen med ett överskott på 170 miljoner, vilket var nästan 100 miljoner bättre än budget. Resultatet från i år verkar enligt prognoserna bli ännu bättre: 220 miljoner i överskott, vilket är över 110 miljoner bättre än budget.

Det är självklart bra med överskott. För det finns hål att stoppa pengarna i. Kommunen har en skuld på en halv miljard , eller fyra miljarder om man räknar in kommunens bolag. Och trots de stora överskotten så kommer Norrtälje kommun att öka sin upplåning med cirka 100 miljoner kronor per år de närmaste åren, drygt 400 miljoner per år om man räknar in bolagen.

Men å andra sidan är det farligt med den här typen av stora budgetmissar. Nästa gång kan det ju gå åt andra hållet, och det blir ett stort underskott.

Just nu verkar de flesta ekonomiska kurvor peka åt rätt håll. Men det finns fortfarande en stor osäkerhet om framtiden. Pandemin är inte över, och det kan komma nya virusvarianter som inte vaccinerna biter på. Det kan därför vara vettigt att ha en god säkerhetsmarginal även i årets budget.

Det har också Norrtäljes alliansstyre. I den budget som presenterades i går finns ett överskott på 120 miljoner, eller tre procent. Det är mer än de två procent som är alliansstyrets mål. Dessutom finns 80 miljoner avsatta till kommunstyrelsen för "oförutsedda utgifter".

Trots detta finns det utrymme för en del satsningar i budgeten. Budgeten för förskolan och grundskolan ökas med fem procent, tio miljoner avsätts för att snabbare få fram planer för villor och industrimark och fyra miljoner avsätts till gevärsfaktoriet, som förhoppningsvis äntligen blir klart efter att ha varit stått oanvänt i många år. På miljösidan får bland annat kommunens bolag Norrtälje Energi i uppdrag att sätta upp laddstolpar för elbilar i hela kommunen och sätta upp solceller på taken på kommunala fastigheter.

Dessutom planeras det för mängder av ut- och nybyggda förskolor och grundskolor, bland annat i Svanberga och Älmsta. Det är bland annat detta som Alliansen täcker använda överskottspengarna till.

Oppositionspartierna till vänster lär inte hålla med. De brukar tycka att det är bättre att överskottet används till den kommunala verksamheten i stället för att "läggas på hög". Den stora politiska debatten om budgeten lär därför bli om överskottet behöver vara så stort som tre procent, och om kommunstyrelsen behöver 80 miljoner till oförutsedda utgifter.

Det är en helt rimlig fråga. I alla fall när det inte är osäkra tider på grund av pandemi och stökigt läge i riksdagen. I sådana lägen behövs marginaler. Och skulle det bli överskott så kan dessa pengar användas till nya skolor och till det underhåll av kommunala lokaler som har varit eftersatt i många år. Det finns inget självändamål med ännu större lån.