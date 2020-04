Reidar Carlsson: Lite nakenbad får Norrtäljes politiker tåla

Norrtälje kommun har sedan i början av 2018 prövat så kallade e-förslag för att förbättra demokratin. Detta innebär att alla via kommunens hemsida kan skicka in förslag till förbättringar. Andra medborgare kan på rösta på förslagen på hemsidan, och de förslag som får fler än 25 röster måste behandlas av ansvarig kommunförvaltning.

Det här är ett bra sätt att få ytterligare en kanal mellan medborgare och beslutsfattare. Sådana behövs för att få en fungerande demokrati.

Riktlinjerna för hur e-förslagen skall skickas in och vad de kan innehålla finns på kommunens hemsida. Där står också vad förslagen inte får innehålla, till exempel förslag på något som berör en rättsprocess, eller förslag på ändringar av lagar eller annat som regering, riksdag eller olika myndigheter beslutar om. På hemsidan finns också möjlighet att rösta på de förslag som har lämnats in. Just nu går det till exempel att rösta på 14 förslag, till exempel "Laddstolpe för elbilar i Edsbro", "Brygga nedanför Solbacka" och "Gym för ungdomar".

I december 2019 hade 200 förslag kommit in till kommunen på det här sättet. Av dem har fem blivit verklighet, till exempel vinterbro mellan Urö och Löparö och ideell fritidsgård på Väddö.

Fem av 200 låter inte speciellt mycket, men det kan mycket väl bli fler. 53 av e-förslagen bereds nämligen fortfarande i kommunförvaltningen.

Många av förslagen, närmare bestämt 100 av de 200, har dock inte klarat kravet på 25 röster. Dessutom finns klart oseriösa förslag bland dem som klarat gränsen. Ett sådant exempel är förslaget om nakenbad på en del av Lundabadet utanför Norrtälje. Det visade sig att det inte fanns någon med det namn som hade skickat in förslaget, och att den e-postadress som angivits inte var giltig.

Det är svårt att hitta bra sätt för öka kontaktytorna mellan medborgarna och politikerna. Flera olika sätt har prövats I Norrtälje kommun, med skilda resultat. Några av dem är allmänhetens frågestund vid kommunfullmäktigemötena, dialogmöten på flera olika platser i kommunen och öppna hus i Rådhuset i Norrtälje stad vissa fredagseftermiddagar.

E-förslagen är ett bra komplement till de sätt som hittills har prövats. Det är enkelt – vem som helst kan skicka in ett e-förslag till hemsidan, och det är sedan lätt att se om förslaget har ett stort stöd bland medborgarna. Att så många som 200 förslag inkommit hittills, varav hälften fått över 25 röster, visar att e-förslagen fyller ett behov.

Det är därför bra att kommunstyrelsen nu föreslår att e-förslagen skall finnas kvar, om än med några få marginella förändringar när det gäller reglerna. Det är också bra att kommunstyrelsekontoret ser över de interna rutinerna för hur e-förslagen hanteras – här har det uppenbarligen funnits en del oklarheter.

Självklart lär det även i fortsättningen läggas in ett och annat oseriöst e-förslag på kommunens hemsida. Men så länge som dessa bara är några få utgör de inga större problem. Ett eller annat nakenbad-förslag får Norrtäljes politiker acceptera, så länge som den absoluta majoriteten e-förslag är seriösa och innebär en förbättrad demokrati.