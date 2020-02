Reidar Carlsson: Hittar kommundirektörerna fler saker i sin storstädning?

Det pågår just nu en "storstädning" på Norrtälje kommuns kommunstyrelsekontor. Kommunstyrelsen har gett uppdrag till tillförordnade kommundirektör Charlotta Tillbom och biträdande kommundirektör Hanna Hellquist att göra en total genomlysning av kontoret.

Hittills har de båda hittat tre mycket anmärkningsvärda saker.

För det första kom de fram till att kommunstyrelsekontoret hade alldeles för stora utgifter. Trots att kontoret gick tre miljoner bättre än budget under 2019, så upptäckte Charlotta Tillbom och Hanna Hellquist att kontoret skulle gå med 23 miljoner back under 2020, om inga besparingsåtgärder sattes in. Det stora underskottet verkar ha byggts upp under flera år, men dolts på ett "mer eller mindre kreativt sätt", enligt vad kommunstyrelsens ordförande Bino Drummond skrev på Facebook.

För det andra har kommunstyrelsekontoret fler anställda än det finns pengar. Tjänster tycks under årens lopp ha inrättats utan att det har funnits finansiering. En direkt följd av detta är det varsel på 30 tjänster som Norrtälje kommun i slutet på januari lade på kommunstyrelsekontoret och tekniska kontoret.

För det tredje upptäcktes vid granskningen att en kommunal chef köpt privata saker för mer än 200 000 kronor. Chefen avskedades och anhölls av polisen, men har nu släppts på fri fot. Brottsmisstankarna kvarstår dock.

Det här är mycket anmärkningsvärda upptäckter. De visar att "storstädningen" på kommunstyrelsekontoret verkligen behövdes.

Samtidigt kan man fråga sig varför de här uppgifterna inte har upptäckts av kommunens revisorer. Det är ju de som skall se till att utgifter inte skall kunna döljas, oberoende hur kreativt detta sker. Det är också de som skall upptäcka om kommunanställda köper privata saker för skattepengar.

Hur stor skuld har kommunens ledande politiker?

För några år sedan, 2015, avslöjade Norrtelje Tidning att en chef på Norrtälje kommun hade gjort privata inköp på kommunens kontokort. Sedan dess har rutinerna skärpts. Men uppenbarligen har de inte skärpts tillräckligt. Här måste kommunen, tillsammans med kommunens revisorer, hitta ett sätt att se till att revisorerna får bättre möjlighet att granska de inköp som sker inom kommunen, samtidigt som den interna kontrollen inte får bli alltför omfattande.

När det gäller underskottet på kommunstyrelsekontoret kommer inom kort externa konsulter att tillsättas för att utreda hur underskottet har kunnat uppkomma, och varför det inte har upptäckts tidigare. Det här bara att hoppas att konsulternas rapport ger ett tydligt svar på alla frågor – vilket tyvärr alltför sällan är fallet med konsultrapporter. Hur stor skuld har förra kommundirektören Ulla-Marie Hellenberg? Hur stor skuld har kommunens ledande politiker? Borde revisorerna ha slagit larm? Behöver revisorerna bättre stöd? Hur kan uppföljning och genomlysning bli bättre?

Och dessutom blir det också intressant att se om Charlotta Tillbom och Hanna Hellquist hittar fler saker i sin storstädning. Det är bara att hoppas att de inte gör det. Men eftersom de på kort tid hittat tre så anmärkningsvärda saker, så är detta tyvärr inte alls otroligt.