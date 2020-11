Reidar Carlsson: Fel att anpassa Norrtäljes coronaregler efter läget i Stockholms stad

Spridningen av coronasmittan tycks ha tagit fart i Norrtälje kommun de senaste veckorna. Någon statistik för förra veckan finns ännu inte tillgänglig, men veckan dessförinnan rapporterades det in 75 nya covid-19-fall. Det är det högsta antalet fall under en vecka under hela pandemin.

Det är oroväckande, även om det inte bevisar att spridningen i dag är större än någon gång tidigare. I slutet av vecka 42 öppnade den mobila provtagningsstationen på sportcentrum i Norrtälje. Detta har säkerligen gjort att fler i kommunen har låtit coronatesta sig och att fler fall därför har upptäckts.

Samma gäller de fall som har upptäckts på Rodengymnasiet, vilka har lett till att många elever nu får växelvis hemundervisning. De fallen hade kanske aldrig upptäckts utan en utökad testning. I våras, när alla gymnasieelever studerade hemifrån, var det inte lika noga, eller lika lätt, att testa alla elever som visade minsta lilla förkylningssymptom.

Det är därför svårt att jämföra spridningen av covid-19 i dag med i våras. Helt klart är i alla fall att få blir svårt sjuka i dag, trots att fler smittade upptäcks. På Norrtälje sjukhus vårdades förra veckan en patient på intensivvårdsavdelningen. Det kan jämföras med till exempel 23 april, då sex patienter fick intensivvård för covid-19.

Oavsett detta är det mycket oroväckande att smittspridningen ökar i kommunen. Det är därför bra att Norrtälje kommun inför striktare regler på till exempel bibliotek och badhus, och att kommunstyrelsens ordförande Bino Drummond (M) har uppmanat kommunmedborgarna att ta ännu större ansvar. Det är tråkigt med nya och striktare regler, men det är nödvändigt för att hejda smittspridningen.

Det var ett misstag.

Som en del av Stockholms län påverkas Norrtälje kommun av de nya råd som Folkhälsomyndigheten införde i torsdags, till exempel att avstå från att vistas i butiker, köpcentrum och gym, att delta i möten och konserter och att undvika att ha fysisk kontakt med andra än dem man bor tillsammans med.

Det här är tuffa råd. Samtidigt säger regeringens testkoordinator Harriet Wallberg att den svenska coronastrategin i våras var för mycket anpassad till läget i Stockholms stad. Där var smittspridningen så stor att man slutade att testa och smittspåra. Samma gjorde man på andra håll i landet, trots att smittspridningen var mycket mindre, vilket fick till följd att det blev svårare att hejda smittspridningen även där.

Då borde det också vara naturligt att ha olika regler i olika delar av länet.

Det var ett misstag. Därför är det bra att Folkhälsomyndigheten nu går ut med olika rekommendationer för olika län.

Men är det vettigt att ha samma regler i hela Stockholms län, med de stora skillnader i smittspridning som finns mellan de olika kommunerna. Är det rimligt att Norrtäljeborna skall behandlas på samma sätt som stockholmare?

Den ökade testningen gör att det i dag tydligt borde gå att se hur smittspridningen skiljer sig mellan olika delar av ett län. Och då borde det också vara naturligt att ha olika regler i olika delar av länet. Det var fel att i våras anpassa hela Sveriges coronastrategi till läget i Stockholms stad. Det borde vara lika fel att i dag anpassa hela Stockholms läns strategi efter läget i Stockholms stad.