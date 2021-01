Reidar Carlsson: De flesta som hoppar av Norrtälje kommunfullmäktige har godtagbara motiv

Miljöpartiets Mats Wedberg lämnade kommunpolitiken vid årsskiftet. Han hoppade av både som gruppledare i kommunfullmäktige och som ersättare i kommunstyrelsen.

Det är en av Norrtäljes politiska veteraner som nu väljer att sluta. Han har funnits med i kommunpolitiken i 15 år. Och eftersom han är dryga 70 år gammal är det förståeligt att han inte ställer upp som gruppledare ytterligare en mandatperiod, utan avgår i god tid före valet för att ge sin efterträdare tid att bli varm i kläderna.

Mats Wedberg är dock inte den enda miljöpartisten som har hoppat av kommunfullmäktige denna mandatperiod. Det har även Ingrid Landin gjort. Hon var partiets gruppledare tillsammans med Mats Wedberg förra mandatperioden, förstanamn på partiets valsedel och fick överlägset flest av partiets personröster, men valde ändå att hoppa av strax efter valet, eftersom hon kände sig sliten.

Det är störst andel bland partierna i fullmäktige.

Miljöpartiet fick tre mandat i Norrtäljes kommunfullmäktige efter valet. När Mats Wedberg nu lämnar innebär det att två tredjedelar, 67 procent, av partiets fullmäktigeledamöter har hoppat av sedan valet. Det är störst andel bland partierna i fullmäktige. Totalt är det sju personer som hoppat av kommunfullmäktige sedan valet. Förutom Mats Wedberg (MP) och Ingrid Landin (MP) är det Catarina Wahlgren (V), Hamed Abbasi (M), Elisabet Ek (L), Tommy Grönberg (SD) och Magnus Jegréus (ROOP).

Det är kanske inte så konstigt att Miljöpartiet har flest avhoppare av partierna i Norrtäljes kommunfullmäktige. Miljöpartiet gjorde ett dåligt kommunalval och det är naturligt att det finns en besvikelse och ett behov av förnyelse.

Samma tycks gälla för Miljöpartiet även för resten av Sverige. Enligt den sammanställning som Statistiska centralbyrån presenterade i veckan är Miljöpartiet det parti som har den största andelen kommunfullmäktigeledamöter som har hoppat av sedan valet. Hela 18 procent har gjort det. Näst högsta siffran har Sverigedemokraterna, där 14 procent har hoppat av.

Det är samma siffra som i Norrtälje kommun.

Enligt SCB är det totalt elva procent av fullmäktigeledamöterna i alla kommuner som har hoppat av sedan valet. Det är samma siffra som i Norrtälje kommun. På riksnivå är det vanligare att kvinnor hoppar av kommunfullmäktige än män, och många av dem som hoppar av är under 30 år. Här i Norrtälje har fyra män och tre kvinnor hoppat av. Ingen av dem var under 30.

Om man ställer upp i ett val, och blir invald, är det naturliga att man sitter hela mandatperioden – det är ju det man har lovat väljarna. Men det finns alltid giltiga skäl för att lämna sin fullmäktigeplats, till exempel sjukdom, att man flyttar från kommunen eller att man lämnar sitt parti. Andra skäl, som också bör anses godtagbara, är ändrade arbets- eller familjeförhållanden eller att man vill ge efterträdaren tid för inskolning innan nästa val.

Under hela den förra mandatperioden hoppade 13 ledamöter av kommunfullmäktige. Dessutom avled en ledamot. Just nu, efter halva mandatperioden, är det alltså sju som har hoppat av. Om detta innebär att avhoppen denna mandatperiod blir lika många som under den förra återstår att se.