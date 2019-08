Reidar Carlsson: Dags att revidera målet på 1 000 nya bostäder

Det är full fart i Norrtälje hamn. Det första höghuset, Soltornet, håller de boende nu på att flytta in i. Det andra höghuset, Havstornet, har just börjat byggas, och bottenplattan håller på att gjutas.

Även i andra av Norrtälje stads hamnkvarter pågår full verksamhet. Men i några kvarter är det tyst och stilla, trots att informationsskyltarna säger att byggstart är planerad till 2019. Det är i och för sig några månader kvar innan 2019 tar slut, men det är ändå lite oroväckande.

I tisdags kom Statistiska centralbyrån med nya befolkningssiffror. Antalet innevånare i Norrtälje kommun ökade med 386 under första halvåret. Det är en stor ökning, men ändå 163 mindre än för motsvarande period i fjol, det vill säga en minskning med 30 procent.

Eftersom betydligt fler avlider än föds i Norrtälje kommun beror befolkningsökningen enbart på inflyttning. Och denna inflyttning är i sin tur till stor del beroende på hur mycket bostäder som byggs. Den vikande befolkningsökningen tyder alltså på att byggandet av nya bostäder har stannat av något.

Norrtäljes kommunfullmäktige antog för två år sedan en bostadsförsörjningsstrategi. Enligt den skall Norrtälje kommun från 2018 och framåt bygga minst 1 000 bostäder per år, och verka för att det byggs minst 400 hyresbostäder per år. I Sverige bor det i genomsnitt 2,2 personer per hushåll, enligt SCB. Det betyder att 1 000 nya bostäder per år skulle ge en befolkningsökning på 2 200 per år, eller 1 100 per halvår.

En lägre efterfrågan på bostäder kan vara en orsak

Så hög som 2 200 per år har befolkningsökningen aldrig varit i Norrtälje kommun. Rekordet är från 2017, då ökningen var 1 388 personer. Året därpå, 2018, sjönk siffran till 961. Och med halvårssiffran 386 pekar det mesta på att ökningen blir ännu lägre i år.

Det är lite oklart vad minskningen beror på. En lägre efterfrågan på bostäder kan vara en orsak, liksom att underbemanningen på kommunens bygg- och miljökontor gör att byggplanerna blir försenade.

Men oavsett orsak är det ett dåligt tecken. Enligt bostadsförsörjningsstrategin skall ju 1 000 nya bostäder per år byggas, och politikernas tanke måste ju ha varit att detta skulle bli verklighet. All annan planering är därför anpassad till detta, till exempel när det gäller skolor, förskolor och annan kommunal service. När det nu blir mycket färre nya bostäder, blir denna planering felaktig och inaktuell.

Hundratals tomma kommunägda bostäder kommer att bli dyrt för skattebetalarna.

Just nu ser det svårt ut för Norrtälje kommun att klara 1 000 nya bostäder per år. Har det inte gått under de senaste årens högkonjunktur, så lär det knappast gå under kommande år, eftersom många tecken tyder på att konjunkturen viker och Sverige och den övriga världen är på väg in i en lågkonjunktur.

I det läget får kommunledningen välja: antingen tvinga det kommunägda bostadsbolaget Roslagsbostäder att bygga mängder av nya bostäder för att uppfylla målet, eller skriva om bostadsförsörjningsstrategin så att den är mer anpassad efter verkligheten. Det enda rimliga, sett ur kommuninvånarnas ögon, är att skriva om strategin. Hundratals tomma kommunägda bostäder kommer att bli dyrt för skattebetalarna.