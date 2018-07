Dryckesexperten: Mäktiga ölskapelser bland julis nyheter

Bland juli månads exklusiva tillfälliga ölnyheter finns mycket spännande att botanisera bland.

Den 6 juli var de på plats i utvalda bolags hyllor, men kan beställas hem till alla. En gemensam nämnare för dessa öl är att de fjärmat sig långt från den vanliga klent humlade Stor stark-typen av lageröl.

Här är det i stället mycket smakrika, humleintensiva och alkoholstarka ale som dominerar. Det handlar om finsmakaröl som främst lämpar sig för att njuta i små volymer utan vidare tillbehör. Har valt ut de som jag tycker är mest intressanta att satsa pengarna på om du vill unna dig en lite mer storslagen ölupplevelse.

/Sune Liljevall

NYA EXKLUSIVA ÖL I JULI – FYND – BÄSTA KÖP

Basil is the new Orange, (7,1 %, Sverige)

● Omdöme: Sverige håller sig mycket väl framme internationellt vad gäller egensinniga och delikata ölbrygder. Denna mörkt bärnstensfärgade dubbel IPA är ett verkligt spännande och gott exempel på det. Brygden består av såväl vete- som havre- och kornmalt tillsammans med rika humlegivor, apelsin och basilika. Resultatet har blivit ett mycket smakrikt och gott öl att njuta i små, eftertänksamma sippar.

● Pris: 33 cl/34,90 kr

● Systembolagsnummer: 11510

Lagunitas Born Again Yesterday, (7,2 %, USA)

● Omdöme: En mycket typisk american pale ale (APA) med en närmast tropiskt fruktig karaktär från massor av delikat aromhumle. En tydlig beska balanserar föredömligt upp det hela så helheten inte blir för inställsam. En höjdar-ale från en alltid pålitlig producent.

● Pris: 35,5 cl/32,90 kr

● Systembolagsnummer: 11122

…OCKSÅ BRA KÖP

Innis & Gunn Mangoes on the run Mango IPA, (5,6 %, Storbritannien)

● Omdöme: En lättgillad mycket fruktig aromhumlig IPA med mangotoner, viss sötma och utan påträngande beska. Kort och gott en trevlig, snäll, sällskaps-IPA.

● Pris: 33 cl/20,90 kr

● Systembolagsnummer: 11231

By ’Eck Clementine IPA Rooster’s Brewing Co, (6,8 %, Storbritannien)

● Omdöme: I doften upplevs en mix av rostad malt och clementin, inslag som går igen i den humletonade smaken med fruktiga och brödiga toner. Beskan i denna klart amerikainspirerade ale är dock inte så påtaglig för att vara en IPA. Men helheten är balanserad och riktigt god med citrustoner i eftersmaken.

● Pris: 33 cl/29,90 kr

● Systembolagsnummer: 11518

Oud Beersel Bersalis Sour Bland Grand Cru, (8 %, Belgien)

● Omdöme: Ale har här blandats med spontanjäst lambic där det förra mest sätter prägel med en rostad, lite nötig, fruktig och glycerolfet smak. Lambicen har tillfört en liten syrlig touch till helheten som är balanserad, personlig och riktigt angenäm.

● Pris: 33 cl/39 kr

● Systembolagsnummer: 11490

Sierra Nevada Hoptimum, (9,6 %, USA)

● Omdöme: Här har vi en bombastisk trippel-IPA som exponerar en mycket stor humlearomatisk, fruktig smak i en alkoholfet maltkropp med en påtaglig beska i den något eldiga eftersmaken. Koncentrationen gör att den höga alkoholhalten är försåtligt inbäddad. Spännande val för den som verkligen älskar humle i maximalt, nästan aggressivt, koncentrat.

● Pris: 35,5 cl/39,90 kr Systembolagsnummer: 11263

Remmarlöv Skånsk Tripel, 8,7 %, Sverige

Omdöme: Tripel är av belgiskt ursprung och är en mycket stark och fyllig ljus, mestadels helt torr, öltyp. Den här skånska varianten på stilen är en gyllengul brygd med stor aprikosfruktig, honungstonad, något örtig humlekaraktär och en mer kraftfull beska än vanligt i de belgiska förebilderna. Helt klart ett imponerande skånskt bryggerihantverk av hög internationell klass med ett personligt anslag på en exklusiv ölstil.

Pris: 75 cl/79 kr Systembolagsnummer: 12768

Founders Dankwood, 12,2 %, USA

Omdöme: En brun ale med en komplex fet smak med inslag av fikon, farinsocker, varma bourbonfatiga toner och pomerans i den långa, lite eldiga, närmast chiliheta smaken som också bjuder på en påtaglig humlebeska.

Pris: 35,5 cl/56,90 kr Systembolagsnummer: 11330

Värmdö Bryggeri Aquavit barrel fortified ale, (10,8 %, Sverige)

● Omdöme: Oj, oj, oj! Här har vi en spritspetsad ale i en närmast likörlik, karamellmaltig, humleintensiv smak med inslag av torkade frukter, nötter, choklad och kryddor i överraskande harmonisk symbios. Dyrt, men också mycket innovativt och en dryckesupplevelse utöver det vanliga att smutta på i små meditativa sippar, eller njuta till ost och chokladdesserter.

● Pris: 50 cl/159 kr

● Systembolagsnummer: 11551