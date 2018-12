Väddö kyrka sprängfylld när Doug Seegers inledde sista veckan av sin julturné

Anmäl text- och faktafel

Sista veckan av Doug Seegers julturné inleddes i en fullsatt Väddö kyrka på tisdagskvällen. I tur och ordning gästas den här veckan Gällö, Luleå, Öjebyn, Järvsö och slutligen Blidö på söndag den 16 december.

Doug Seegers och hans band har under de veckor som han turnerat runt i landet bjudit på klassiker och nyproducerat. Det har varit julsånger, countrylåtar och gospel. Alltså helt i Doug Seegers anda.

Överallt har förväntningarna varit på topp. Så ock på Väddö där kyrkan fylldes till sista plats - och mer därtill. Extrastolar hade ställts in runt väggarna och längst bak. 320 biljetter var sålda

Kön som ringlade sig längs med kyrkogårdsmuren innan strax före sju på kvällen såg ändlös ut i kvällsmörkret. Den var så lång att många frågade sig om de verkligen skulle få plats i kyrkan.

– Fast det hoppas jag verkligen. Vi har köpt biljetter, sa Pekka och Carina Vehmas Väddö som stod långt bak i kön och liksom alla andra såg fram emot konserten.

Sedan kvällen vårvintern 2014 när Doug Seegers medverkade i Jills Veranda har Dpoug Seegers live helt enkelt ändrats totalt. Från hemlös gatumusikant i USA till en av Sveriges mest hyllade musiker. Doug Seegers låt "Going down to the river" har gått in i den svenska folksjälen.

Julkonserterna genomför han i samarbete med Erikshjälpen och till förmån för barn i Uganda som har gatan som sitt hem.