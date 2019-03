Smärtan av att överge familjemedlemmar på en plats långt borta

En dag kommer hon hem till den lilla lägenheten i utkanten av Budapest och hennes liv är borta.

”Lägenheten” är en berättelse om en mormor, skildrad av barnbarnet många år senare.

En dag 1970 kommer hon hem och dottern, svärsonen och deras lilla barn är spårlöst borta. De har inte sagt ett ord. Allt de har fått med sig på flykten är en resväska. Kvar har de lämnat ett stort tomrum.

Nora Szentiványi återkommer i romanen till denna dag av förtvivlan, som pillar hon på en sårskorpa. Lever sig in i vad som måste ha rusat genom mormoderns hjärna och värkt i hennes bröst.

”Lägenheten” berättar om bandet mellan familjemedlemmar, hur det tänjs ut i och med geografiska avstånd, hur skuldkänslorna för att man besöker för sällan gnager och hur ett ursprung suddas ut för varje ny generation.

”Lägenheten” är en mycket vemodig berättelse som visserligen skildrar en mycket specifik situation, men dess teman kan även ha känslomässig resonans hos en svensk läsare.

Mormodern blir kvar i Ungern, i den lilla lägenheten där hon lever ensam, och trots att hon senare har möjlighet att komma efter som anhöriginvandrare, klamrar hon sig kvar vid det hon känner till. För henne är det för sent att lämna diktaturen och börja ett nytt liv. För sent för ett nytt språk, för sent för en ny omgivning och för sent att lämna det välbekantas trygghet, hur torftig denna än är.

Nora Szentiványi – född i Budapest, uppvuxen i Göteborg, numera bosatt i Norge – skriver med ett rakt och undersökande språk, som ett vatten utan smaktillsatser. Det blir en berättelse som i ögonvrån även ser livet i en angivarstat, fattigdomens härjningar och som också berättar om dagens högaktuella politiska frågor som anhöriginvandring och de murar som Ungern bygger runt landet.

Nora Szentiványi lyckas fånga hur en plats kan komma att förknippas med en person så att det är svårt att tänka på den ena utan den andra. Jag tror inte att jag är ensam läsare om att i minnet besöka en död mor- eller farförälders hem. Hur det, när åren har gått, nästan blir lättare att minnas en fåtöljs utseende eller känslan av en morgonrock än hur människorna faktiskt såg ut.

”Lägenheten” är en mycket vemodig berättelse som visserligen skildrar en mycket specifik situation, men dess teman kan även ha känslomässig resonans hos en svensk läsare. Hur många mödrar och fäder, mor- och farföräldrar, har inte under det senaste seklets urbanisering övergivits i någon stuga på landsbygden, besökta blott en gång om året för julfirande och barnbarnens förströdda intresse?

*

LITTERATUR

Nora Szentiványi

”Lägenheten”

(Albert Bonniers förlag)