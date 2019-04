Han förutspådde den vita medelklassmannens fall

Under den trevande våren har jag dragit ut på läsningen av ”Simmaren”, en samling med noveller av den amerikanska författaren John Cheever. Det är ute i trädgården i villaförorten som John Cheever bör läsas för den rätta stämningen, en sömnig söndag med grilldoft över landskapet, huvudvärken från lördagskvällen som långsamt sjunker undan och ångesten inför ännu en vecka av förpliktelser. Jag har inväntat dessa perfekta ögonblick för Cheever-läsning.

Cheever-land är de välklippta gräsmattorna, de kritvita staketen, de oändliga golfbanorna, de skimrande poolerna och de stora villorna. Men det är också ett förortsrike där en orm lurar i gräset, staketen fungerar som fängelsemurar, golfklubborna är brutna efter ett vredesutbrott, poolerna har en spya från gårdagskvällens urartade fest och en inbrottstjuv betraktar de sovande förortsborna.

Han hade den fiktiva villaförorten Shady Hill på den amerikanska östkusten som sitt dockskåp. Där lät han sina dockor dricka cocktails, spela tennis, skvallra och ha otrohetsaffärer, men då och då gav han dem också brännmärken med sin cigarrett.

John Cheever var inte ensam om att under efterkrigsåren skildra detta suburbia med en kritisk blick, notera konformism och konsumism, men det som gör novellerna om invånarna i Shady Hill så läsvärda är att Cheever inte tillhör någon moraliserande vänster, utan att hans skarpa blick tillhör någon som själv gör allt för att smälta in i denna drömvärld men som inte kan undgå att se det existentiella svarta hål som är på väg att suga in dem alla i den eviga glömskan.

Som ni kanske har förstått vid det här laget håller jag John Cheevers författarskap mycket högt.

John Cheever föddes 1912, och även om hans familj hade stolta anor växte han upp under fattiga omständigheter, långt från den bekväma övre medelklass som han skulle bli berömd för att senare i livet tjäna som både hovpoet och gycklare. Även när han slog igenom som författare med sina noveller i tidskriften The New Yorker, och själv kunde bli förortsbo, var det ett slags charad av övre medelklass som han spelade.

New Yorker-novellen var en egen värld, med väktare som John O’Hara, JD Salinger och John Updike. En värld som speglade just den världsbild som var förhärskande i de villaförorter på östkusten som Cheever skrev om. För vissa kan ett snävt format kväva kreativiteten, för andra kan ramarna vara förlösande. John Cheever hittade sin särprägel i de pepparkaksformar på The New Yorkers sidor som skulle fyllas med ord. Novellerna lämnar inte sällan realismen för att sväva upp över förortslandskapet, som i hans mest berömda novell ”Simmaren”, som har fått ge namn till samlingen, där en elegant uttänjning av tiden ändrar stämningsläget från lekfull realism till surrealistisk tragedi.

I dag kan John Cheever uppfattas som en kliché för den som har läst Richard Yates eller sett filmatiseringen av hans ”Revolutionary road”, som har skrattat åt Kevin Spaceys uppror mot konformismen i ”American Beauty” eller följt Don Draper i ”Mad men”. Matthew Weiner, skapare av den sistnämnda tv-serien, har villigt erkänt Cheever som inspirationskälla. Många har gått längs med förortsgatan och noterat de murkna staketen under den vita färgen, men Cheever var en av de första.

Riktiga popkulturella konnässörer kanske minns ”Seinfeld”-avsnittet där George Costanza upptäcker att hans framtida svärfar har haft en romans med Cheever. John Cheever spelade rollen som sträng patriark och familjefar, men i hemlighet var han bisexuell och hade en rad förhållanden med män. En av de roller som han spelade som gav honom känsla för de charader som spelas i de perfekta kvarteren. Hans gestalter påminner om barn med utklädningskläder som låtsas vara vuxna i en lek som de är på väg att tröttna på.

Skevheten finns där, men anas bara, ty ytan är en kompakt manlig värld. Den skrämmer måhända bort många av dagens läsare, men som jag ser det har bara relevansen ökat i hans berättelser. Ty Cheever skriver om den vita, medelålders manlighet som tror sig vara herrar över världen, men som upptäcker att marken inte är stabil under deras fötter. Den medelklass som han skildrade är numera krympande, trängd mellan ett växande prekariat och minoriteter som kräver rättigheter underifrån och enprocentarnas jetplan som krossar dem från ovan.

Häromåret lånade jag hem hans väldiga "The Stories of John Cheever", där alla noveller har samlats, och den var så massiv att jag aldrig hann ta mig igenom samtliga. Jag leker med tanken på att göra ett nytt försök i sommar, dröja mig kvar med den i trädgården när de andra har gått in, när grillarna har släckts, och se in genom fönsterrutorna precis som en av John Cheevers gestalter skulle ha gjort.

