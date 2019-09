Recension: Wow, vilken start på jazzhösten!

Bo "Kasper" Sundström är – som bekant – mest känd som sångare och frontman i Bo Kaspers Orkester, med sin blandning av jazz, pop och rock och sina underfundiga texter om livet och kärleken.

Men han är också en skicklig jazzsångare. Något han visar med eftertryck vid lördagens konsert i Roslagsskolans aula, där han tolkar amerikanska jazzlåtar på svenska.

Så är han också i gott sällskap, i form av suveräne pianisten Filip Ekestubbe, svängige basisten Niklas Fernquist och kreative Daniel Fredriksson på trummor.

Trion inleder konserten med ett par låtar, där de rör sig skickligt i den traditionella jazzmyllan, innan det är dags för Bo Sundström att göra entré.

Han berättar att han har hittat till jazzen, upptäckt fantastiska melodier och börjat översätta till svenska. Där rör han sig i ett landskap där det är nära till Hasse & Tage och Monica Zetterlund, som han hyllar med en finstämd version av "Men tiden går" (As time goes by).

Bo Sundström har känsla för jazz, med en röst som lyfter fram blandningen av melankoli, romantik och längtan.

Tempot höjs då och då, men vemodet är aldrig långt borta, med natten som smyger sig på och lyckan som ett löv med vinden. Och, jodå, det blir en Bo Kaspers-låt också, den sorgsna "Snart kommer natten", där jazztrion förstärker och lyfter fram den mörka stämningen.

Lördagens konsert ger jazzhösten en strålande start, med läckra tolkningar och fint samspel mellan Filip Ekestubbe trio och Bo Sundström.

Bo Sundström låter jazzklassikerna smälta samman med spår ur svenska tongångar och trådar till Hasse & Tage.

När det blir dags för extranummer plockar Filip Ekestubbe trio fram en känslig och svängig tolkning av "Walking my baby back home" (Sakta vi går genom stan) medan Bo Sundström sätter punkt med Hasse&Tage-klassikern "Ett glas öl" och lite allsång.

Det är fint.

Bo "Kasper" Sundström & Filip Ekestubbe trio

Bo Sundström, sång

Filip Ekestubbe, pino

Niklas Fernquist, bas

Daniel Fredriksson, trummor

Roslagsskolans aula, Norrtälje

21 september