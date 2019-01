Björn Waldegård har valts in i motorsportens Hall of fame

Anmäl text- och faktafel

Det rapporterade Sveriges Radio P4 Uppland.

Det var första gången som FIA valde in rallyförare, och tillsammans med Björn Waldegård valdes även Stig Blomqvist in i Hall of fame. Tillsammans med förare och före detta världsmästare som Ari Vatanen, Tommi Mäkinen, Didier Auriol, Marcus Grönholm och Sébastien Loeb samt framlidna världsmästarkollegerna Colin McRae och Richard Burns.

Björn Waldegårds utmärkelse togs emot av sonen Mathias Waldegård, närvarande i Paris var också Björn Waldegårds mångårige kartläsare Hasse Thorzelius, med vilken Waldegård vann rallysportens första VM-titel 1979.

Björn Waldegård föddes 1943 och växte upp i Rö. Under sin långa karriär inom motorsporten vann han förutom VM-titeln 1979 bland annat Safarirallyt fyra gånger, Monte Carlorallyt två gånger och Svenska Rallyt fem gånger.

Björn Waldegård avled den 29 augusti 2014. Han tävlade nära nog in i det sista. Året före sin död tvingades han, 70 år ung och med sonen Mathias som kartläsare bryta Safarirallyt efter en krasch. Han skulle ha startat i Midnattssolsrallyt sommaren 2014 men sjukdomen tvingade honom att för första gången i karriären lämna återbud till följd av skada eller sjukdom.

MK Rimo, klubben där Björn Waldegård började sin långa karriär och som han såg till att stödja med råd och dåd under hela livet därefter, arrangerar tävlingen Björn Waldegårds minne. Klubbens bana, Tickstabanan, ligger numera vid Björn Waldegårds väg.