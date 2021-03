Radon är en osynlig fara i hemmet – så här mäter du nivåerna själv: ”Det måste göras på rätt sätt”

Företaget Radon Konsult arbetar med att mäta, utvärdera och åtgärda radon i alla typer av fastigheter över hela Sverige. Via mark, vatten eller byggnadsmaterial kan radongasen finnas i alla typer av byggnader. Michael Myntelius är vice vd på företaget och säger att det enda sättet att ta reda på hur mycket radon som finns i din bostad är att mäta.

– Man får inte ont i huvudet eller blir illamående, men man kan se att det ökar risken för lungcancer. Att mäta själv är lika tillförlitligt som när fastighetsägaren eller kommunen gör det, men det måste göras på rätt sätt, säger han.

Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten drabbas ungefär 500 personer per år av lungcancer till följd av radon i bostäder. De allra flesta är rökare. Myndighetens riktlinjer säger att radonhalten inte bör överstiga 200 becquerel per kubikmeter luft (200Bq/m3). Dock rekommenderar Världshälsoorganisationen (WHO) att radonhalten inomhus inte överstiger 100 becquerel per kubikmeter luft.

– Referensvärdet är ett ekonomiskt värde som myndigheterna satt. Vi tycker fortfarande att referensvärdet är för högt, säger Michael Myntelius.

Fastighetsägare och hyresvärdar är ansvariga för att radonhalterna i våra bostäder är lämpliga. De har dessutom ansvar för att sätta in åtgärder vid för höga nivåer. En vanlig åtgärd är att försöka täta lägenheterna för att hålla gasen borta, men enligt Michael Myntelius går det inte att täta bort radon helt.

– Gasen rör sig väldigt lätt och kan ta sig upp till de högsta våningarna. Radonen stiger med jordluften och sipprar in i lägenheterna, säger han.

Ett annat sätt att få ned nivåerna av radon är att öka ventilationen genom att skruva upp ventilerna. På så sätt skapas ett övertryck av luftflöde, vilket riskerar att bidra till andra problem.

– Vi har arbetat med många fastigheter som vi ser har ett övertryck av luftflöde. Då tränger luften istället in i väggarna, vilket medför stora risker för fukt och mögel. Då kan du behöva sanera, bygga om eller till och med riva byggnaden.

Michael Myntelius säger att det är viktigt att vara medveten om riskerna med att bo i höga halter av radon. Genom att mäta själv kan du få en indikation på hur radonhalterna ser ut och sedan kontakta hyresvärden för åtgärder. Själva arbetar de bland annat med att öka kunskapen om radon hos fastighetsägare.

– När du mäter måste dosorna hänga minst 25 cm från byggnadsmaterialet, annars riskerar de att bli kontaminerade och visa högre halter än det egentliga värdet, säger han.

Så här mäter du radonhalten i din bostad:

1. Du beställer radondosor från ett godkänt laboratorium.

2. Placera ut dosorna utifrån medföljande anvisningar. För hus och lägenheter i ett plan ska minst två mätpunkter mätas. För enrumslägenheter räcker det med att mäta en mätpunkt med två radondosor.

3. Mätningen ska ske under minst två månader inom den så kallade eldningssäsongen, det vill säga mellan 1 oktober och 31 april.

4. Skicka tillbaka dosorna till mätfirman när mättiden gått ut. Efter några veckor får du svar på dina mätningar.

Källa: Strålsäkerhetsmyndigheten